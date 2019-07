Ciak si gira: la Maremma scelta per lo spot pubblicitario

GROSSETO – “Due droni, 5 camion, 200 persone tra creativi, regia, comparse, attrezzisti e personale Coop – si legge in una nota di Coop -. Il sole è sorto da pochi minuti e la laguna di Orbetello riflette placida le prime luci dell’alba. Il fermento nel parcheggio del supermercato Coop di Via Lungo Lago dei Pescatori però è già intenso”.

“Si girano qui le prime scene di quello che sarà il nuovo spot nazionale di Coop – si continua a leggere -, e la fibrillazione è comprensibile. L’ agenzia di comunicazione Havas e la casa di produzione The Family – entrambe con sede a Milano – sono arrivate in Maremma due giorni fa e hanno già fatto alcuni ciak sulla spiaggia di Castiglione della Pescaia e nelle campagne di Orbetello. In giornata si sposteranno a Grosseto per concludere poi in Val d’Orcia questa pubblicità made in Toscana”.

“Lo spot si chiamerà “Una buona spesa può cambiare il mondo” (regia di Vincent Lobelle per The Family, ideato da Gruppo Havas, la nuova agenzia pubblicitaria ingaggiata da Coop) e sarà presentato in anteprima il 25 settembre a Milano, per poi essere trasmesso sui canali tv e i social media. Non possiamo raccontare molto – concludono da Coop -, ma ci saranno due bellissimi bambini dai capelli rosso fuoco e un carrello della spesa con una forte personalità”.