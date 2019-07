Casalini lascia l’Atlante, addio del team manager dopo sette anni

GROSSETO – Dopo la retrocessione in serie B e prima dell’inizio della nuova stagione agonistica, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno in casa dell’Atlante Grosseto. Dopo sette anni consecutivi, il piombinese Alessandro Casalini lascia la società grossetana.

Casalini, che ricopriva la carica di team manager, è in netto disaccordo con la società per decisioni prese e a lui non gradite e per altri motivi personali, oltre agli stimoli e alla voglia che, secondo il dirigente, sono venuti a mancare. “Mi dispiace molto – conclude l’ex team manager – anche se in futuro chissà, mai dire mai”.