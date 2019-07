Campagna abbonamenti: si parte lunedì 29 luglio

GROSSETO – Si aprirà ufficialmente lunedì 29 luglio (per i vecchi abbonati e dal 2 agosto per i nuovi) la campagna abbonamenti del Grifone. A comunicarlo è stata la stessa società che ha deciso di mantenere invariati, nonostante la categoria superiore, i prezzi per gli abbonati della scorsa stagione. Da lunedì prossimo a venerdì 2 agosto parte la prelazione per i vecchi abbonati che potranno confermare la propria tessera recandosi nella sede biancorossa, dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19, allo stadio Carlo Zecchini.

Questi i prezzi per i tifosi già abbonati lo scorso anno:

Tribuna vip 300 euro;

Tribuna centrale 200 euro (ridotto donne e over 60, euro 130, ragazzi 14-18 anni, euro 100);

Tribuna laterale nord e sud 130 euro (ridotto donne e over 60, euro 80, ragazzi 14-18 anni, euro 60);

Curva Nord 80 euro (ridotto donne e over 60, euro 50, ragazzi 14-18 anni, euro 40).

Tutti gli altri che vorranno sottoscrivere l’abbonamento potranno farlo, invece, a partire da domenica 11 agosto, non allo stadio ma nei punti vendita Ciao Tickets, ovvero: Tabaccheria Stolzi, edicola La Vasca, edicola Dominici, Habanera Cafè, Il Semaforo di via Parini e il Bar panetteria Mazzini69.

Questi i prezzi per i nuovi abbonati:

Tribuna vip 300 euro;

Tribuna centrale 230 euro (ridotto donne e over 60, euro 150, ragazzi 14-18 anni, euro 120);

Tribuna laterale nord e sud 150 euro (ridotto donne e over 60, euro 100, ragazzi 14-18 anni, euro 80);

Curva Nord 100 euro (ridotto donne e over 60, euro 60, ragazzi 14-18 anni, euro 50).

C’è poi la novità che riguarda l’abbonamento “padre e figlio” per la Curva Nord al costo di 70 euro e per la Tribuna laterale nord e sud a 120 euro. Per questo abbonamento, valido per i figli nati entro il 31 dicembre del 2016, è necessario mostrare i documenti di entrambi al momento della sottoscrizione.

“Presto saranno in vendita anche le tessere socio sostenitore agli stessi prezzi della scorsa stagione. Chi non intende rinnovarla e vuole abbonarsi – fa sapere la società – ha diritto alla prelazione con gli stessi prezzi dello scorso anno”.

Domani mattina alle 9,30 sarà invece presentato alla stampa il main sponsor dell’Us Grosseto.