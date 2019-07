Riapre l’Aurelia: lavori sospesi per agevolare l’esodo estivo. Riprenderanno a ottobre

GROSSETO – Nella serata di domani 24 luglio, Anas rimuoverà completamente il cantiere lungo la strada statale 1 “Aurelia” fra il km 182,300 e il km 185,300, nel comune di Grosseto, interessato da lavori di nuova pavimentazione stradale.

Il tratto, dove al momento vige un doppio senso di circolazione, sarà completamente riaperto al traffico per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri nelle settimane dell’esodo estivo. I lavori, che dovrebbero terminare nel mese di ottobre, riprenderanno a settembre.

Su questo tratto, Anas è impegnata nel rifacimento del piano viabile fino agli strati più profondi e nella realizzazione di tappeto drenante su tutta la sede stradale.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.