Pizzichi e Lynn: «All’ippodromo situazione insostenibile: manca anche l’acqua per i cavalli»

FOLLONICA – Dopo le segnalazioni arrivate la scorsa settimana ieri i consiglieri comunali Daniele Pizzichi (Lega) e Charlie Lynn (lista civica) sono andati «personalmente a verificare la situazione dell’Ippodromo di Follonica durante una giornata di corse: è inaccettabile che la struttura lavori in queste condizioni».

Purtroppo anche nella giornata di ieri si è verificato nuovamente il grave problema, già dopo la seconda corsa, dell’assenza di acqua per abbeverare e lavare i cavalli (m.facebook.com/story). Purtroppo si tratta di un problema gravissimo che rischia di compromettere la salute degli animali oltre a rendere impossibile anche prelievi di urine ai fini di controlli antidoping (come successo la scorsa settimana). C’è anche una scarsa manutenzione degli scarichi dell’acqua nei lavaggi dei cavalli che sono intasati già da tempo».

«Ma vi sono molte altre criticità: la totale assenza di controlli all’ingresso delle scuderie (da regolamento ci dovrebbe essere un registro delle presenze con tanto di numero documento, in altri ippodromi senza documento non entri) una scarsa pulizia dei box e dell’intero comparto scuderie e locale spogliatoi. Lo stato della pista ancora una volta era ai limiti dell’utilizzabilità per la scarsa manutenzione, per scarsità dei mezzi di lavoro (un trattore e due autobotti per una pista lunga 1400 mt). Ma soprattutto è una vergogna che le corse siano disputate alle 17 del pomeriggio con temperature elevatissime sopra i 35 gradi, e non in notturna» proseguono Pizzichi e Lynn.

«Ieri abbiamo parlato ed ascoltato le lamentele e proteste da parte di operatori, driver e veterinari ormai stanchi di trovare un impianto in queste condizioni. Nell’ultimo consiglio comunale il consigliere Daniele Pizzichi aveva nuovamente segnalato all’attenzione del sindaco le gravi criticità sopra elencate ma sembra che a questa amministrazione targata Partito Democratico nulla interessa dell’impianto, che ricordiamo essere di proprietà comunale, anzi si pensi che la nuova giunta Benini ha addirittura cancellato la delega all’ippodromo (ricordiamo che anche durante la scorsa legislatura niente è stato fatto per la struttura nonostante i vecchi proclami elettorali). Riteniamo che tutto ciò sia inaccettabile, l’amministrazione follonichese deve intervenire attraverso i gestori ed il ministero per dire basta a questa situazione, l’ippodromo di follonica deve poter sfruttare tutte le potenzialità che ha a disposizione. Cogliamo l’occasione per chiedere al sindaco Benini che fine hanno fatto tutti gli impegni presi più di un’anno fa dalla società che gestisce la struttura con il comune di Follonica, per esempio la riapertura della clinica Veterinaria».