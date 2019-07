Nel Mundialito le due big vanno a bersaglio a braccetto

GROSSETO – La settimana giornata del Mundialito di calcio a 7 Csen è stata ricca di gol. Reti a grappoli nell’ultimo turno che si è giocato e che ha visto il successo delle prime due della classe. Se i Veterani Sportivi hanno faticato per battere la Panetteria Maremma (4-3 il finale con doppietta di Spampani), il Ristorante Pizzeria La Macrilela non ha avuto problemi a liquidare la pratica del Bar Porta Vecchia: 8-2 il finale con Mauro scatenato ed autore di cinque reti. Serata di grazia per Mauro che però ha diviso la palma del migliore di giornata con Di Tonno de Il Braciere, anch’esso autore di cinque reti nel successo della sua formazione sul Panificio Arzilli. I ragazzi di Vattiata hanno vinto 8-3. Il Finanzia e Friends tiene la quarta posizione battendo il fanalino di coda, La Stecca, per 6-4 e non senza qualche difficoltà. La classifica: Veterani Sportivi, La Macrilela 16, Il Braciere 14, Panetteria Maremma 13, Finanzia e Friends 11, Bar Porta Vecchia 6, Panificio Arzilli 1, La Stecca 0.

Veterani sportivi-Panetteria Maremma 4-3

VETERANI SPORTIVI: Carletti, Bugelli, Magaddino, Tinturini, Camilletti, Penco, Spampani, Niccolai.

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Cipriani, Cinelli, Allegro, Chirico, Ferretti, Seggiani, Gigli.

Marcatori: 2 Spampani, Penco, Bugelli; Cipriani, Seggiani, Gigli.

Bar Porta Vecchia-Rist.Pizz.La Macrilela 2-8

BAR PORTA VECCHIA: Trilli, Salvafondi, Zerbini S., Bagnoli, Imola, Argiolas, Zerbini R., Ferro, Khribech.

LA MACRILELA: Canu, Lopez, Casolaro, Riso, Mauro, Latina, Basilicata, Spinello, Rotondo.

Marcatori: 2 Zerbini R; 5 Mauro, Lopez, Latina, Basilicata.

Panificio Arzilli-Il Braciere 3-8

PANIFICIO ARZILLI: Ottaviani G., Stivaletti, Bulku, Hoxha, Luci, Bruni, Narducci, Lozzi, Pastorelli.

IL BRACIERE: Ginanneschi, Galeotti, Vattiata, Cannatella, Di Tonno, Letteri, Ederiferi, Gorelli.

Marcatori: 2 Lozzi, Stivaletti; 5 Di Tonno, Ederiferi, Galeotti, Letteri.

Finanzia e Friends-La Stecca 6-4

FINANZIA E FRIENDS: Gara, Rossi, Rosi, Ottobrino M., Arena, Consonni, Calabrese, Mazzella, Bifini.

LA STECCA: Ottaviani G., Deiana, Cuneo, Cantalino R., Cantalino P., Sacchini, Biagetti.

Marcatori: 3 Ottobrino M., 2 Consonni, Bifini; Biagetti, Sacchini, Cantalino P., Cuneo.