BAGNO DI GAVORRANO – È stato presentato a Bagno di Gavorrano sabato scorso “Marzo ha 21 giorni”, il libro di Giulia Marcolini e Barbara Giorgi. Dopo la morte di Elena Maestrini, un lutto che ha colpito tutta la comunità di Gavorrano, le due giovani autrici hanno dedicato alla loro amica quest’opera. Si tratta infatti di un diario illustrato che, giorno per giorno, affronta il tema del lutto e del dolore per l’amica che non è più con loro.

Alla presentazione del libro, coordinata da Chiara Brogi e ospitata nel giardino dell’associazione Auser Gavorrano, ha partecipato anche il padre di Elena, Gabriele Maestrini.

di 4 Galleria fotografica Marzo ha 21 giorni 2019







Il Libro – “Marzo ha 21 giorni” è un libro di 32 pagine, un diario illustrato, inciso con punta d’acciaio su fogli di acetato nero. La protagonista, e scrittrice del diario, giorno per giorno si trova a elaborare il lutto di una delle sue migliori amiche. Questo è avvenuto alcuni anni prima, a Marzo, mese che si riduce nell’attesa della data. Ma quest’anno l’incombere della ricorrenza non sembra essere così gravoso: la protagonista si ritrova a scrivere senza quel dolore che le stava sempre addosso e che sembra inspiegabilmente essersi alleggerito. Imparerà che avere la consapevolezza del lutto è una cosa, ma accettarlo e, soprattutto, andare avanti è un’altra. Le serviranno 21 giorni per spingersi verso questo importante passo e per capire che Marzo, in futuro, potrebbe di nuovo avere 31 giorni felici.