Il Marathon Bike brilla anche sull’Amiata: Monestiroli campionessa alla Salitredici

ABBADIA SAN SALVATORE – Ancora una bella affermazione di squadra, per il Marathon Bike alla classicissima “Salitredici”, gara podistica di chilometri 13.200, valida quest’anno per il campionato toscano Uisp di corsa in salita.

La manifestazione è partita domenica mattina da Abbadia San Salvatore ed è arrivata a ridosso della croce del Monte Amiata. La squadra grossetana è risultata, per il settimo anno nelle ultimi otto edizioni, la compagine più numerosa aggiudicandosi anche il titolo regionale con gli uomini.

Unica maglia di campione toscano per il Marathon Bike è arrivata dalla romana Angelica Monestiroli, mentre il migliore tempo l’ha fatto registrare Marco Lippi con 1h’06”08. Questi tutti i tempi realizzati dai 23 atleti che hanno rappresentato la squadra grossetana: Luigi Cheli, 1h’07”23, Massimiliano Taliani, 1h’07”37, Marco Quattrini, 1h’17”20, Bruno Dragoni, 1h’17”29, Massimo Mariotti, 1h’19”17, Cristina Gamberi, 1h’19”47, Michelangelo Biondi, 1h’21”48, Dario Rosini, 1h’22”35 Andrea Ferrarese, 1h’23”29, Gabriele Montemaggi, 1h’26”23, Guarente Gennaro, 1h’27”40, Riccardo Fini, 1h’29”06, Angelica Monestiroli, 1h’29”18, Massimo Taliani, 1h’19”49, Riccardo Morgiani, 1h’34”19, Andrea Panconi, 1h’35”00, Luca Maura 1h’39”44, Massimo Facchielli, 1h’40”04, Claudio Bellumori, 1h’41”00, Massimo Moretti, 1h’45”16, Riccardo Mililotti, 1h’51”23.