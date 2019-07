Giorni Verdi: ecco il nuovo calendario di cura del verde e taglio erba fino al 2 agosto

DATA ZONA ATTIVITA’

22/07/2019 Continuazione zona Borgo. Ultimazione zona Ospedale. Inizio zona via Svizzera via Cipro e via Canada Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole

23/07/2019 Ultimazione zona Borgo. Continuazione zona via Svizzera/Cipro/Canada. Inizio zona via Stati Uniti/via Germania/via Stati di Israele. Inizio zona via Giordania. Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole

24/07/2019 Continuazione zona via Svizzera. Continuazione zona via Stati Uniti. Continuazione zona via Giordania Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole

25/07/2019 Ultimazione zona via Svizzera. Ultimazione Zona via Stati Uniti. Inizio zona artigianale nord. Continuazione zona via Giordania. Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole

26/07/2019 Continuazione zona artigianale. Continuazione zona via Giordania. Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole

29/07/2019 Continuazione zona artigianale. Continuazione zona via Giordania. Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole

30/07/2019 Ultimazione zona via Giordania. Ultimazione zona artigianale. Inizio minivariante nord. Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi

31/07/2019 Continuazione minivariante. Inizio zona industriale nord. Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole

01/08/2019 continuazione zona industriale. Inizio zona verde Maremma. Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole