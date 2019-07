Follonica aderisce al Rivellino Pride: «Tutti dobbiamo godere degli stessi diritti»

FOLLONICA – Si svolgerà giovedì 25 luglio a Piombino, al Rivellino, il Rivellino Pride, l’iniziativa nata dalla volontà di associazioni e forze politiche per portare anche a Piombino i temi della lotta alle discriminazioni per l’orientamento sessuale.

Dalle 19 alle 24 al Rivellino di Piombino si alterneranno momenti di riflessione a momenti più leggeri per accendere, a pochi giorni dal Toscana Pride, l’attenzione anche a livello locale su temi come i diritti delle persone omosessuali e transessuali e il bullismo o la violenza che la cronaca riporta purtroppo quasi quotidianamente.

“Abbiamo deciso di patrocinare – dichiara l’assessore Francesco Ciompi – dopo il Toscana Pride, anche il Rivellino Pride per ribadire, una volta di più che non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B, ma che tutti dobbiamo godere degli stessi diritti. Credo che sia il momento di prendere posizione forte e chiara per la pari dignità ed uguaglianza di tutti i cittadini smettendola di derubricare i diritti civili come temi mai prioritari”.