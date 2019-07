Egittomania: il nostro fascino per l’antico Egitto

L’antico Egitto ha sempre affascinato l’immaginazione collettiva in quanto cultura molto evoluta e ricoperta da un alone di mistero per le loro capacità costruttive, di scrittura e molte altre che hanno condizionato le società moderne e riportando in auge le antiche simbologie ed i giochi online, come molti altri settori, ne hanno subito un influenza molto forte.

Perché l’antico Egitto suscita tutto questo fascino oggi?

Con antico Egitto si intendono tutte quelle popolazioni che occupavano la valle del Nilo fino al delta sul mar Mediterraneo. La su storia inizia dal 4000 a.c. Ma è solo dopo il 3200 a.c. che inizia a susseguirsi le trenta dinastie regnati fino alla scomparsa del regno nel 242 a.c. dove poi furono iniziati periodi di invasioni e dove tutto il vero fascino egizio si è andato a perdere. Oltre che per le loro costruzioni più famose come piramidi e sfingi, che erano le tombe destinate ai faraoni l’antico Egitto ci ha lasciato in dote la scrittura geroglifica molto accurata e complessa con simbologie che hanno saputo scatenare la fantasia di molti nel dargli significati e tradurre intere pareti raffiguranti diverse scene sia di vita quotidiana che dell’aldilà. Sono molte le leggende che si susseguono nella Antico Egitto che hanno sempre affascinato l’immaginario collettivo e da lì sono molti i libri, i film, i giochi ispirati all’antico Egitto. Tra i tanti film prodotti possiamo ricordare il film la Mummia, i Predatori dell’arca Perduta, Assassino sul Nilo, ma molti altri ne sono stati prodotti. Un settore che però sembra esser stato più influenzato degli altri è quello dei giochi online e soprattutto le slot machine dove sono davvero tanti i titoli che traggono spunto dall’Antico Egitto.

Perché molti film e giochi sull’antico Egitto hanno così tanto successo?

Il fascino dell’antico Egitto ha ispirato molti film, serie televisive e persino videogiochi. La trilogia cinematografica “The Mummy” è una delle più famose serie di film di sempre, attirando sia gli adolescenti che gli adulti, come tutti i Tomb Raider e Film di Indiana Jones. Quando si tratta di giochi, da dove iniziamo? Ci sono molti giochi per PC e console che sono stati ispirati dal simbolismo e dallo spirito dell’antico Egitto. Alcuni giochi che meritano di essere menzionati sono “Sphinx e la mummia pasticciona”, “Cronache del mistero: L’albero della vita” e “Il pugnale di Amon Ra”, un gioco per computer uscito nel 1992 che è stato assolutamente incredibile per il suo tempo. Ci sono anche molti altri giochi basati su film come “I predatori dell’arca perduta” e “Tomb Raider”. Addirittura, ci sono giochi di casino come Book of ra slot che è pieno di forte simbologia dagli antichi Egizi con i suoi simboli principali e maschere dei loro faraoni più famosi che sono conosciuti praticamente da chiunque.

Dopotutto, tutte queste antiche leggende egiziane e la cultura egizia vengono studiate fin dalle scuole elementari e sono capaci di avere un potere attrattivo verso questa cultura tanto che in tutto il mondo si studia la sua cultura e ci sono tantissimi musei che ci insegnano la loro storia come il bellissimo museo egizio di Torino. Oltre alla simbologia, sono molte le leggende, più o meno magiche, che accompagnano la storia di molti faraoni come ad esempio il coltello di Tutankhamon costruito con metallo estratto da un meteorite.

Sicuramente ci sono ancora molte domande a cui è difficile dare una risposta sull’antico Egitto e questo lo rende una delle civiltà e culture più affascinanti della storia. Tutto ciò contribuisce all’incessante ossessione per la cultura egiziana, ed è sicuro che ci aspettiamo sempre di vedere nuovi film e giochi che sono ispirati dal magico mondo dell’Antico Egitto.