Confesercenti: «Nessun problema di stabilità alla struttura»

Ad affermarlo la Confesercenti provinciale che precisa: «La sede è stata chiusa per precauzione. I frammenti di tetto sono rimasti incastrati sulla tenda ombreggiante subito sotto il soffitto, e non sono dunque caduti a terra. I lavori alla copertura erano comunque già stati programmati e appaltati e sarebbero partiti a breve, verranno dunque anticipati riducendo al minimo i disagi per i nostri soci». Gli uffici resteranno chiusi probabilmente almeno per i prossimi due giorni.