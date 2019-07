Cede parte del tetto, uffici evacuati. Vigili del fuoco sul posto

GROSSETO – Una porzione di tetto del palazzo che in via de’ Barberi a Grosseto ospita gli uffici della Confesercenti da ceduto e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per verificarne le condizioni di agibilità.

Le persone che si trovavano in quel momento negli uffici sono state fatte uscire e gli uffici sono stati temporaneamente chiusi al pubblico.

In questi minuti i vigili del fuoco sono a lavoro per capire che cosa sia successo e per poter valutare la stabilità della struttura. Non ci sono stati feriti.