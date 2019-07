Cacciatore maremmano campione nazionale di seguita su cinghiale

GROSSETO – Il cacciatore maremmano Renzo Cittadini, detto “Cimba”, è per la seconda volta campione nazionale di seguita su cinghiale. A comunicarlo, complimentandosi con lui, è Arci caccia Grosseto. «Renzo anche quest’anno si è particolarmente distinto nelle competizioni cinofile su cinghiale. Assieme ai suoi ausiliari, si è aggiudicato il trofeo Laghi a Roselle, qualificandosi al campionato provinciale, vincendo il provinciale si è qualificato per il campionato regionale. Con il primo posto nella categoria singolo al campionato regionale toscano ha staccato il biglietto per quello nazionale dell’Arci caccia, dove si è aggiudicato il gradino più alto del podio per il secondo anno consecutivo».

«Questi risultati si aggiungono a un palmarès già invidiabile, a conferma delle grandi qualità Renzo, allevatore e garista, che porta lustro alla nostra associazione e a tutta la Maremma in giro per l’Italia».