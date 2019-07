Petroncari brilla in Abruzzo e stacca il biglietto per i Mondiali

SCANNO – Grande prova di Lorenzo Petroncari al triathlon Xterra sul lago di Scanno in Abruzzo. La competizione, valida come prova per la qualifica ai mondiali di Maui nelle Hawaii di Ottobre,vedeva alla partenza circa 500 atleti sulle distanze di 1,5 chilometii di nuoto, 33 di bici e 11 di corsa, con dislivelli pazzeschi nelle due frazioni bici/corsa che rendono la gara una delle più dure in Europa.

Lorenzo, della società Sbr3 Edilmark, lottando con un caldo torrido, con una condotta di gara accorta nella frazione di nuoto, sprigionando la sua classe nelle frazioni di MBT e corsa,riusciva a chiudere in 3h 36’ classificandosi 24° assoluto e soprattutto prino nella categoria S 25, risultato che gli permette di staccare la slot per i prossimi mondiali. “Mi ero preparato in maniera specifica per questa gara” dirà l’atleta al termine della gara : “ho centrato l’obiettivo della qualifica ai mondiali dove spero di tenere alto il nome della mia società “

Sempre della società maremmana, Alessio Cavalletto, al primo anno nel mondo della triplice, chiudeva 110° assoluto e 18° di categoria. Nella gara sprint, buone le prove di Andrea Foglietta e Tommaso Cecconi rispettivamente 18° e 19° assoluti.