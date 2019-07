I piccoli del Bsc volano alla fase nazionale del campionato

GROSSETO – I Galletti del Bsc Grosseto accedono alla fase nazionale del campionato Under 12.

Al Simone Scarpelli di Grosseto playoff per accedere alle fasi nazionali del campionato Under12 di baseball. Il triangolare ha visto protagoniste le squadre di Massa, Ymca (ammessa per rinuncia da parte del Livorno) e i Galletti di Grosseto del manager Lino Luciani. La mattina, sotto un solo cocente, la squadra dei Galletti si è imposta per 13 a 2 sul Massa, dimostrando grinta e concentrazione. Nel primo pomeriggio si è svolta la seconda partita tra Massa e Ymca, che ha visto la vittoria dei ragazzi allenati dal manager Marco Mazzieri per 20 a 8. L’ultima partita, senza dubbio la più attesa perché ha rappresentato il derby tra le due squadre cittadine, è iniziata alle 17.50 ed ha visto la vittoria dei Galletti con il punteggio di 9 a 2.

La squadra dei Galletti maremmani e il Padule di Firenze saranno le due toscane che parteciperanno alla fase nazionale del campionato Under 12 che si svolgerà a partire dal 31 agosto. Grande soddisfazione per il team allenato da Lino Luciani, per i coach della squadra Angel Garcia, Giovanni Mangani e per il dirigente Valeriano Orlandini.

In campo Attriti Michael, Carapelli Mattia, Dragoni Alessandro, El Awadi Carim, Galli Matteo, Gallo Tancredi, Mangani Alessandro, Mangani Leonardo, Malentacchi Niccolò, Nucci Francesco, Orlandini Lorenzo, Perugi Giole, Pescuma Mattia, Pugliese Gregorio, Sciarra Matteo Daniele, Soldati Enrico, Valeri Michele.