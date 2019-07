Grosseto va in gol per beneficenza: allo Zecchini in campo Barzagli, Sorrentino e altri big

In “Sala Pegaso” presentazione dell’evento di beneficenza “Il Cuore di Grosseto 2019” organizzato dall’Associazione Finanzia & Friends che si terrà mercoledì 24 luglio alle ore 20,30 allo stadio “Carlo Zecchini” di Grosseto e che vedrà scendere in campo le formazioni dell’Aiac ed Aic, la Selecao Sacerdoti e la squadra di “Finanzia & Friends”.

Ci saranno nomi altisonanti e famosi tra i calciatori, tutti professionisti ed in attesa di collocazione per la prossima stagione calcistica. Si tratta del portiere Sorrentino (ex Chievo), Dellafiore (Torino), Domizzi (ex Udiniese, Sampdoria e Napoli), Barzagli (ex Juventus), Pasqual (Fiorentina ed Empoli), Croce (ex Empoli), Nocerino (Juventus e Milan), Pulzetti (Livorno, Chievo e Bologna), Acquafresca (Bologna, Cagliari, Genoa ed Atalanta) e Sansone(ex Frosinone, Sampdoria, Bologna e Torino). La selezione sarà allenata da Renzo Ulivieri (presidente degli allenatori Aiac) e Francesco D’Arrigo.

La loro presenza è stata possibile grazie all’interessamento di Paolo Sodi che si è contraddistinto per il lodevole gesto.

Anche la formazione di “Finanzia & Friends” ha nomi di rilievo, dal capitano Gigi Consonni, passando per Blanchard, Bifini, Presicci, Barbero a Meacci, da Stringara a Pieri fino a Federici.

Infine ci sarà anche la presenza della Selecao Sacerdoti capitanata da Moreno Buccianti, che come sempre aderisce a tali lodevoli iniziative.

La madrina della manifestazione è Silvye Lubamba, mentre nella selecao giocherà Ubaldo Pantani, noto comico imitatore della trasmissione “Quelli che il calcio”. L’intero incasso della manifestazione andrà in beneficenza alla fondazione “Villa Elena Maria”.

I tagliandi potranno essere acquistati in prevendita al costo di 5 euro al Bar Paradise, Edicola La Vasca, Tabaccheria Celentano o anche la sera stessa dell’evento dalle ore 19 presso la biglietteria dello stadio “Carlo Zecchini”.