Donna trovata morta in casa: sul posto i Carabinieri

FOLLONICA – Una donna è stata trovata morta in un appartamento nel centro di Follonica. A trovare il corpo della donna una squadra dei Vigili del fuoco di Follonica. I pompieri sono intervenuti in via Roma per l’apertura di una porta; una volta all’interno hanno trovato la donna, di origine straniera, ma per lei non c’era più nulla da fare. Sul posto personale medico del 118 e Carabinieri.