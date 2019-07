“Cittadino Informato”: allerta meteo e viabilità in tempo reale con la nuova app del Comune

GAVORRANO – Il Comune di Gavorrano ha aderito al sistema “Cittadino Informato” di Anci e Regione Toscana, la nuova app per le comunicazioni di protezione civile e di pubblica utilità.

Notifica in tempo reale degli avvisi di allerta meteo, aggiornamenti su comunicazioni di protezione civile, sui provvedimenti che interessano la viabilità del territorio e molte altre informazioni di pubblica utilità: tutto questo da oggi è disponibile su una app per smartphone e tablet, gratuita e “leggera” nella memoria del telefono. Si chiama “Cittadino informato” ed è un nuovo servizio realizzato da Anci Toscana in collaborazione con la Regione Toscana, Cispel Toscana (l’associazione regionale delle imprese di servizio pubblico) e Anbi Toscana (l’Associazione dei Consorzi di Bonifica).

“L’obiettivo – spiega il sindaco di Gavorrano Andrea Biondi – è quello di consentire a tutti i cittadini di poter consultare gratuitamente sul proprio smartphone il Piano di Protezione Civile comunale, cioè avere a portata di mano il principale documento che garantisce la sicurezza e l’incolumità della popolazione. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Protezione Civile, infatti, il Sindaco ha l’obbligo di informare preventivamente i cittadini sugli scenari di rischio del proprio territorio e sulle corrette norme comportamentali da adottare in caso di emergenza. Inoltre, grazie a questa app, gli uffici comunali notificheranno anche le notizie di pubblica utilità che interessano i cittadini. Invito tutti a scaricare la app che, lo ricordo, è gratuita e tra l’altro molto leggera in termini di spazio nella memoria dei dispositivi”.