SCARLINO SCALO – Caterina Toni sbanca Dilettando a Scarlino Scalino. La trasmissione più frizzante dell’estate, condotta da Carlo Sestini, nella sua seconda tappa, in onda domani sera (martedì 23 luglio) su Toscana TV, ha visto primeggiare la cantante follonichese che si è imposta sul coro di Skeep, piazzatosi sul secondo gradino del podio in ex aequo con il quartetto canoro Vermigli, Centobuchi, Balatresi e Petrangelo e al terzo il gruppo dei Cantori dei Tempi Passati.

Premio simpatia per il barzellettiere, Mario Benedetti e per il gruppo di sincrodance delle Black and White. Una puntata che ha regalato tante emozioni e divertimento per questa iniziativa voluta dalla amministrazione comunale di Scarlino. La giuria, costituita da sindaco e giunta al completo oltre ad altri artisti ed esponenti della cultura locale e non solo, ha attribuito il primo posto a Caterina Toni grazie alla sua interpretazione personalizzata del capolavoro di Mina, “La voce del silenzio”.

di 30 Galleria fotografica Dilettando sca 2019









Grande performance per il coro di Skeep che ha reso una splendida versione, perfettamente coreografia, del brano portato al successo da Pino D’Angiò “Ma quale idea”. Anche il quartetto canoro Vermigli, Centobuchi, Balatresi e Pietrangelo è riuscita a dare il meglio proponendo “Never Enough” tratto dal film The Greateast Showman, mentre il gruppo folkloristico dei “Cantori dei tempi passati” ha interpretato due brani del suo repertorio tradizionale.

Molto apprezzata l’esibizione di istant fashion dell’artista, Bruno Lelli, ospite della puntata, che ha anche creato all’istante un abito sul sindaco Francesca Travison, divenuta modella per una sera. Eccellenti i travestimenti della cosplayer Valentina Serini nel trasportare nell’immaginario gli spettatori grazie ai suoi splendidi costumi, interamente realizzati da lei. Ricordiamo che tutte le esibizioni non premiate, ossia quelle del duo canoro Frasconi-Lucchesi, della danzatrice Maria Egle Secone, dell’imitatore Emanuele Bianchi, del gruppo di gestualità femminile “Salsa Ladies”, possono essere ripescate per le semifinali o la finale grazie al contest de Il Giunco.

L’intera puntata sarà programmata martedì 23 luglio alle ore 21,15 su Toscana Tv (canale 18) e in replica domenica 28 alle ore 15 e su Siena Tv (canale 90) sabato 17 alle ore 21 e sempre domenica 28 ma alle ore 13.

Foto di Giorgio Paggetti.