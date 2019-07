GROSSETO – Un nuovo e atteso anticiclone africano è arrivato in Maremma. Portando come previsto un aumento delle temperature.

Massime e minime non fa differenza, perché sono salite entrambe. Se le minime nelle ore notturne si attesteranno attorno ai 22 gradi, diversi in più rispetto all’ultimo periodo, allarme anche per le massime che dovrebbero giungere fino a quota 38. Ovvie le consuete precauzioni per evitare colpi di calore e altri problemi.

Qualche grado in meno sulla costa, almeno per le massime, ma le notti saranno ovunque torride. Servirà armarsi di tanta pazienza, perché questa ondata di afa sarà lunga e potrebbe durare anche due settimane.

