Una notte di podismo spettacolare con Correndo sotto le stelle

MONTE ARGENTARIO – E’ una delle gare più spettacolari del circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma. Dopo la tappa panoramica del 31 marzo, venerdì 26 luglio si torna a Porto Santo Stefano per la nona edizione di “Correndo sotto le stelle”.

Organizzata dal Gs Reale Stato dei Presidi, dal 2012 fa parte del circuito. Jacopo Boscarini in casa ha già vinto sette volte, con l’unica eccezione del 2012 quando si impose Joachim Nshimirimana. Tra le donne cinque successi per Katerina Stankiewicz, uno a testa per Micaela Brusa, Marika Di Benedetto e Angela Carpino. Il via sarà alle 21, nel piazzale dei Rioni, preceduto alle 20 dalla minirun dei bambini. Per info www.ipresidi.it.