RAVI MARCHI – Spiazza e seduce, stupisce e incanta, una cosa è certo Teho Teatro non lascia indifferenti. Non lascia indifferente la sua scelta musicale, le sonorità che riesce a esprimere. Ieri sera il compositore si è esibito in concerto nell’ex area mineraria di Ravi Marchi, nel comune di Gavorrano.

Dopo anni di esibizioni in trio o quartetto, è tornato ad un duo, una composizione ideale per piccoli luoghi raccolti come Ravi Marchi. Un duo, ma solo all’apparenza, perché ad accompagnare e collegare chitarra e violoncello c’è l’elettronica, invisibile strumento che tutto può trasformare.

Dopo il concerto di Nash, che ha aperto la stagione del Teatro delle Rocce, quella di ieri sera è stata un’esibizione più intima, ma altrettanto profonda e segnante. È stato un concerto affascinante, dalle sonorità insolite e profonde quello di Teardo con la violoncellista Laura Bisceglia, un concerto in cui si sono riconosciuti anche alcuni brani di colonne sonore di film.

Il concerto è stato preceduto da una degustazione di vini in collaborazione con la Strada del vino Monteregio di Massa Marittima.