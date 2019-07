Ruba spezie e biscotti al supermercato: denunciata una donna

GROSSETO – Sette barattolini di spezie, otto scatole di Simmenthal, tre confezioni di biscotti Ringo. È quanto è stato trovato nella borsa di una donna fermata oggi fuori dal supermercato Conad di via Clodia a Grosseto. La donna, circa quarant’anni, arrivata alle casse ha tentato di uscire ma è scattato l’allarme. Nella grande borsa aveva infilato vari barattolini di spezie, oltre a carne in scatola e biscotti. In principio ha tentato di giustificarsi, pur non parlando bene l’italiano, poi ha ammesso l’errore.

«In Conad è quasi impossibile farla franca – afferma Paolo degli Innocenti, presidente di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei supermercati Conad di Grosseto -. I nuovi sistemi anti taccheggio appena installati, con tecnologia di ultima generazione, stanno facendo emergere una situazione purtroppo da sempre presente. La linea aziendale, concordata anche con le forze di polizia, è quella di denunciare sempre, in modo da educare a comportamenti più corretti e rispettosi dei clienti, la stragrande maggioranza, onesti».