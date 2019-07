Il martello di Bigazzi e il disco di Pittau volano lontani

GROSSETO – Ancora buone notizie per l’Atletica Grosseto Banca Tema, in particolare dai giovani lanciatori.

Nel Grand Prix regionale, a Livorno, arriva un altro miglioramento di Lorenzo Bigazzi sulla pedana del martello. Il 17enne biancorosso firma il record personale con 58.76 vincendo la gara e aggiunge due centimetri alla misura ottenuta ai campionati italiani di Agropoli, dove era riuscito a conquistare la finale piazzandosi settimo.

Di nuovo in evidenza anche il discobolo Matteo Pittau, secondo con 44.82, a meno di due metri dal suo primato. Non è da meno il giavellottista Lorenzo Fè, che realizza il suo terzo risultato di sempre con 35.68. Nel frattempo il tecnico grossetano Francesco Angius è impegnato come tecnico della Nazionale italiana agli Europei under 20 di Boras, in Svezia, proseguendo la collaborazione con la struttura federale nel ruolo di tutor per i lanci.