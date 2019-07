ARATRICE – Tradizionale appuntamento ieri sera alla Distilleria Nannoni per la Festa d’Estate che anche quest’anno ha visto come protagonisti le eccellenze enogastronomiche della Maremma insieme alle apprezzate produzioni di Priscilla Occhipinti con le sue grappe, pluripremiate in Italia e a livello internazionale.

Una serata per celebrare i successi della Distilleria Nannoni, ma anche la sua vicinanza con il territorio, le tradizioni e le realtà che da anni danno lustro alla Maremma. Tra gli ospiti di questa edizione 2019 della Festa in distilleria il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il sindaco di Civitella Paganico Alessandra Biondi, il vicesindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi. Riconoscimenti importanti per l’Associazione Maremma Cultura Popolare e per la Pro Loco di Grosseto per il loro impegno nel promuovere la nostra terra. E a sancire il legame con la terra di Maremma quest’anno per la prima volta erano presenti alla festa alcuni drappelloni del Palio che ogni anno si svolge a Paganico per la Sagra della Granocchia.

Durante la serata gli ospiti della festa hanno potuto degustare anche una delle novità della Nannoni, il gin. Tra i protagonisti il cantastorie Mauro Chechi con le sue canzoni e il fotografo Luca Bracali.

La festa si è conclusa con la magnifica torta da 30 chili dedicata al tema della distilleria Nannoni.