Auto si cappotta nella notte: due persone ferite

MONTE ARGENTARIO – Incidente nella notte tra sabato 20 e domenica 21 luglio. Dopo dopo l’1, in via Forte Stella a Porto Ercole, un’autovettura per cause in corso di accertamento è uscita fuori strada cappottandosi.

I due occupanti del mezzo sono stati presi in carico dal personale medico del 118 giunti sul posto. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Grosseto, intervenuti con una squadra del distaccamento di Orbetello, e i carabinieri.