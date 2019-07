Attacco di panico durante l’immersione: due minorenni rischiano di annegare

FOLLONICA – Tragedia sfiorata oggi pomeriggio nel mare follonichese, dove due minorenni, residenti in provincia di Arezzo, hanno rischiato di annegare. La giovane coppia, un ragazzo di 17 e una ragazza di 16 anni, si trovava suo un gommone nei pressi del circolo nautico Cala Violina, quando hanno deciso di tuffarsi per un’immersione di snorkeling.

Ma la ragazza, appena arrivata sott’acqua, è stata colpita da un attacco di panico e non riusciva più a risalire. Il suo compagno, che si è accorto subito che la sua compagna era in difficoltà, ha cercato di aiutarla ma è rimasto sott’acqua a sua volta, probabilmente trascinato dalla ragazza stessa ed entrambi non riuscivano più a risalire.

Solo grazie all’intervento di alcune persone, che si trovavano su un altro gommone nelle immediate vicinanze e che si sono accorti della gravità della situazione, è stato possibile scongiurare la tragedia; si sono tuffati a loro volta riuscendo a trascinare i due ragazzi in difficoltà all’interno dell’imbarcazione. Nel frattempo erano stati allertati i soccorsi di Follonica e la Croce Rossa di Scarlino che hanno trasferito i due giovani all’ospedale di Grosseto. Le loro condizioni sarebbero stabili.