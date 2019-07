Tentano un furto in centro. Denunciate due persone

ORBETELLO – Due persone sono state denunciate con l’accusa di tentato furto. I due, come racconta il senatore Roberto Berardi, consigliere delegato alla Polizia municipale di Orbetello, stranieri, «Ieri mattina avevano tentato un furto di merce all’interno di un negozio nel centro storico di Orbetello, un negozio che vende sigarette elettroniche. Non era la prima segnalazione che arrivava in tal senso» da qui erano partite le indagini della Polizia municipale. Anche con agenti in borghese.

«Questa mattina i due sono stati visti prima in centro, e poi nell’area del mercato. Il personale della Polizia municipale di Orbetello ha fermato ed identificato due soggetti che, dagli accertamenti, sono risultati gli autori del tentativo di furto. I due, che sono stati denunciati a piede libero, e successivamente hanno lasciato la zona. Questo significa che la videosorveglianza e il controllo del territorio funzionano».