Maremmani protagonisti al campionato regionale di FootGolf

CECINA – Il FootGolf Cecina è sempre più dominatrice nella categoria Senior in seguito alla settima tappa del campionato regionale toscano, disputata a Vinci la scorsa settimana. L’atleta rosso-blu, Gianni Machi, è infatti nettamente al comando della classifica over 55, con 200 punti di vantaggio sul secondo classificato, a solo due gare dal termine del campionato.

Un podio tutto rosso-blu invece nell’altra categoria, senior over 45, sul quale troviamo tre “viperotti“ nelle prime tre posizioni; comanda la classifica Paolo Matteini, seguito in seconda posizione da Antonio Melillo e in terza da Maurilio Ceccherini.

Un ottimo risultato e motivo di grande soddisfazione per il presidente Daniele Busoni, perché per il FootGolf Cecina un podio tutto cecinese non era mai accaduto. Tra le “lady”, invece, un’ottima seconda posizione per Patrizia Busoni che si conferma tra le top five in Toscana.

Nella classifica assoluta è Samuele Bogi, dopo l’ultima vittoria di tappa, che si colloca in seconda posizione a poche lunghezze dall’attuale leader Luca Romanacci, promettendo così un finale di campionato all’ultimo tiro. Il prossimo appuntamento vedrà impegnati gli atleti del FootGolf Cecina a Valdichiana, dove, grazie ai punteggi doppi, sicuramente verranno già decretate alcune vittorie finali.