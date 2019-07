Invictasauro, tempo di iscrizioni: al via la stagione con gli open day

GROSSETO – La Asd Invictasauro apre le iscrizioni per la prossima stagione sportiva 2019/2020. In programma alcuni open day: il 2, 3 e 4 settembre detta attività sarà riservata ai bambini e bambine nati negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010; il 5, 6 e 7 settembre, sarà la volta di bambini e bambine, nati negli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.

Al fine di poter partecipare agli open day, che si terranno al campo sportivo della società, in via Lago di Varano, basterà presentare una domanda in segreteria.

Per info 0564416284, 0564415025, 3388676233 e 3713267160. E-mail: invictasauro@gmail.com