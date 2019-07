GROSSETO – Incidente in città pochi minuti fa in via Unione Sovietica, dove un furgone ha urtato con il portellone posteriore, che improvvisamente si è aperto, un lampione a lato della carreggiata. Un colpo che ha abbattuto il lampione, mentre il furgone ha concluso la sua corsa sbattendo contro una colonnina della corrente elettrica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Grosseto che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e il mezzo. Per i soccorsi sono arrivati gli operatori del 118, mentre per la viabilità sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Grosseto.