In 200 sotto rete a Marina per beneficenza: c’è un’azzurra come madrina

MARINA DI GROSSETO – Fine settimana all’insegna dello sport e della solidarietà. A Marina di Grosseto il contest estivo della pro loco di Marina e Principina propone, per il quinto anno consecutivo, il beach volley a scopo benefico. Oltre 200 beachers da tutta Italia affolleranno l’arena beach allestita nella spiaggia tra lo stabilimento Sirena e Pineta della frazione balneare.

Madrina dell’evento sarà la giocatrice della Nazionale italiana di pallavolo Indre Sorokaite. La manifestazione, voluta dal comune di Grosseto, si disputerà su undici campi da gioco dove contemporaneamente si affronteranno uomini e donne nel maschile e femminile 2×2 e nel misto 4×4.

Il ricavato del torneo ideato da Enjoy Sport Life Asd servirà per l’acquisto di materiale medico/tecnico per la pet therapy all’ospedale Misericordia, reparto di pediatria, in favore della onlus Dog4life e per materiale medico da destinare alla fondazione “Il Sole” di Grosseto e all’Uici – Unione italiana ciechi ed ipovedenti sezione di Grosseto.

La novità della quinta edizione del Summer destination è la Festa dell’estate marinese, il Summer Night Party. “Abbiamo voluto organizzare una serata da paura, coinvolgendo uno dei gruppi più attivi del centro Italia. Da non perdere!” assicurano i dirigenti di Enjoy Sport life Asd.

Lo start è fissato alle 21.30, palco allestito nel centro di Marina di Grosseto serata Pecadora con animazione e dj set Naps-Esdra.