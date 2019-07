Il Follonica Gavorrano parte con 29 giocatori. Bonuccelli: «Avanti con il 3-4-2-1»

FOLLONICA – Sono ventinove i giocatori del Follonica Gavorrano che sabato pomeriggio si sono radunati allo stadio “Aldo Nicoletti” di Follonica per dare il via alla stagione 2019-2020. Un ritrovo all’insegna della tranquillità e dell’entusiasmo per una squadra che si propone di disputare un campionato di serie D da protagonista. Il primo a dare la carica è proprio il mister Vitaliano Bonuccelli, l’allenatore che ha già un posto nella storia del calcio nelle Colline Metallifere per aver condotto per la prima volta il Gavorrano alla serie C unica nella stagione 2016-2017.

«Sono tornato in Maremma – ha sottolineato Vitaliano Bonuccelli – con grande entusiasmo per disputare un campionato importante. La serie D è un torneo difficile, il più difficile e sappiamo di dover dare sempre il massimo per soddisfare le aspettative della dirigenza».

«Partiremo con il modulo 3-4-2-1 ma dobbiamo essere bravi a cambiare. A me piace attaccare, ma serviranno equilibrio e tanta attenzione. Dobbiamo disputare una stagione importante all’altezza della nostra rosa. La nostra squadra va perfezionata ma sistemeremo le cose al più presto. Questi ragazzi sono come li voglio io: con tanta voglia di far bene e tanta fame di vittoria».

«Lo scorso anno – ha aggiunto il direttore generale Filippo Vetrini – abbiamo fatto un campionato importante, una incredibile rimonta nei girone di ritorno che ci ha portato dal tredicesimo al quarto posto e alla finale dei playoff. Vogliamo ripartire da lì. All’appello manca Dell’Aquila e nei prossimi giorni arriveranno un paio di 2000 a rimpinguare il parco degli under. Mancano difensori e centrocampisti. Nel parco degli over abbiamo cercato giocatori che conoscevamo dal punto di vista caratteriale. E’ stata una lotta dura riportare il bomber Brega, il migliore tra i cannonieri dell’intera serie D, dopo un solo anno di pausa. Siano convinti di aver allestito un organico importante. Vorrei parafrasare una battuta del film “Benvenuti al sud” per far capire com’è il nostro ambiente. A Gavorrano si piange quando si arriva ma soprattutto quando si parte. Il progetto con il Follonica apre scenari diversi. L’obiettivo? Essere protagonisti per tornare in serie C. Vediamo strada facendo quale sarà il tempo necessario per tornare nella categoria superiore. Una cosa è certa: c’è bisogno di sistemare gli impianti per poter disputare la serie C a casa nostra». L’ultima battuta di Vetrini è sul girone di serie D: «Fino al 29 luglio si sono solo voci ma i ragazzi non devono preoccuparsi e pensare solo ad allenarsi. Al resto penseremo noi»..

Secondo il presidente Paolo Balloni «ci sono i presupposti per una buona stagione. Mi sembra un gruppo affiatato. Servono lavoro e serietà. A Follonica ci sono le condizioni per lavorare bene. Grande onore avere anche la fiducia dell’ingegnere Luigi Mansi e del vicepresidente Lorenzo Mansi».

La squadra s’è intrattenuta anche con il vicepresidente Lorenzo Mansi, che ha salutato vecchi e nuovi giocatori, mostrando fiducia sull’esito positivo della nuova stagione che «nasce con l’ambizione di fare bene. Faremo il massimo conoscendo i nostri limiti.Quella che è stata costruita è una una bella squadra. Dopo aver confermato lo zoccolo dura della passata stagione sono stati effettuati acquisti mirati. E posso dire senza ombra di smentire che la rosa è forte».

«Per continuare a crescere – ha aggiunto Mansi – c’è bisogno del tifo e delle infrastrutture. Il dialogo con il comune di Follonica c’è, ma purtroppo i tempi delle amministrazioni non vanno di pari passo con le esigenze di una società. Questa rosa sono merita uno stadio pieno e stiamo lavorando per lo spirito di attaccamento. Non siamo società di proclami, ma di fatti. Il traguardo finale è arrivare anche a mille persone sugli spalti. Cercheremo ovviamente di avvicinare la gente con i risultati. Un settore giovanile forte, uno dei nostri cavalli di battaglia, può aiutare a creare una società forte e una prima squadra forte. Abbiamo rinforzato il settore giovanile con una persona di fiducia come Cacitti e prossimamente arriverà anche Michele Valvani, uno che ha lasciato il segno a Gavorrano».

Gli allenamenti prenderanno il via domenica mattina e andranno avanti fino al 20 agosto con una doppia seduta, al “Nicoletti”, alle 9 e alle 16,30.