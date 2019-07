FOLLONICA – Carnevale estivo “sold out” a Follonica. Lo spettacolo di colori, musica, luci e divertimento ha illuminato la notte della città del Golfo nel tradizionale appuntamento dell’estate che ha visto i carri dei rioni sfilare nel circuito di Salciaina.

Serata da tutto esaurito per una manifestazione che negli anni segna il passaggio tra la vecchia e la nuova edizione del carnevale. Quest’anno infatti per la prima volta durante l’edizione estiva della manifestazione sono state lanciate ufficialmente le date delle sfilate del Carnevale 2020. Anche nel 2020 saranno quattro le sfilate, tutte come sempre di domenica e tutte di febbraio. Nel dettaglio i carri degli otto rioni della città sfileranno il 2, il 9, il 16 e il 23 febbraio.

Noi abbiamo raccontato anche questa sesta edizione del Carnevale estivo con le magnifiche foto di Giorgio Paggetti.