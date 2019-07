Deciso il girone della Gea: ecco gli avversari dei biancorossi

GROSSETO – Ha preso ufficialmente il via la stagione 2019-2020 di pallacanestro che vedrà la Gea Basketball Grosseto, che in settimana ha festeggiato il quarto anno di vita, per la prima volta ai nastri di partenza del campionato di serie C silver, dopo aver vinto i campionati di Promozione e serie D.

Il comitato regionale della Fip ha ufficializzato infatti l’elenco delle 14 squadre ammesse al torneo: Costone Siena, Juve Pontedera, Audax Carrara, Galli San Giovanni Valdarno, Folgore Firenze, Libertas Liburnia Basket Livorno, Us Livorno, Colle Basket, Pall. Valdera, Dany Basket Quarrata, Libertas Livorno 1947, Centro Minibasket Carrara, Biancorosso Empoli, Gea Basketball Grosseto.

Valdera e Gea Grosseto si presenteranno in campo da matricole, dopo aver vinto i rispettivi gironi di serie D. I ragazzi allenati da Pablo Crudeli lo hanno fatto con una cavalcata straordinaria, rimanendo in testa dalla prima alla trentesima giornata di regular season e vincendo sei delle sette partite disputate nei playoff contro Asciano, Biancoverde Firenze e Campi Bisenzio.

Nel girone di serie C silver i grossetani troveranno ben tre livornesi, compresa l’Unione sportiva Livorno, riammessa per l’effetto domino che si è creato dopo la fusione in serie B tra Fiorentina e Pino Firenze.