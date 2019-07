Bagno delle Donne e Ugo’s Team trionfano: pioggia di gol in tutta la provincia

GROSSETO – La situazione nei vari tornei di calcio a 5 Uisp in provincia di Grosseto.

TORNEO ENZO FARINI MAGLIANO IN TOSCANA

Tabellone Pro TRATTORIA MAMMA MIA – BAGNO DELLE DONNE 12 – 13 d.c.r.

TRATTORIA MAMMA MIA: Bigoni, Puccini (3), F. Lubrano, G. Fastelli (1), Zauli, Pira (1), L. Fastelli (1).

BAGNO DELLE DONNE: Mataloni, Culmone (1), Mimiri (3), Santi (1), Galantini, Melchionda (1), Berti, A. Falciani.

ARBITRO: Sergio Turetta

Tabellone Dilettanti ASD MAGLIANO – ATLETICO BARZOTTO 9 – 5

ASD MAGLIANO: Ottaviani, Caruso (1), Guidi (1), Brasini (5), Celaschi, Venturini, Bini (2).

ATLETICO BARZOTTO: Garofani, M. Pandolfi (1), Rossi (1), Terzaroli, S. Pandolfi (1), Orsini (2), Tarana.

ARBITRO: Sergio Turetta.

NOTE: espulso Rossi.

MAGLIANO IN TOSCANA Termina con una appassionante serie dal dischetto il tabellone Pro del Torneo Enzo Farini a Magliano, manifestazione che torna dopo qualche anno e che è stato un successo grazie anche alla collaborazione delle istituzioni locali. Il Bagno delle Donne sovverte quello che era accaduto nella fase a gironi e ottiene la vittoria su una indomita Trattoria Mamma Mia, che subisce la beffa di non alzare il trofeo nonostante sia imbattuta. E’ Mimiri l’uomo in più della squadra di Talamone, con la sua tripletta a suggellare una prestazione maiuscola, mentre Marco Puccini della Trattoria Mamma Mia (anche per lui un tris nell’ultimo atto) si consola con il titolo di capocannoniere. Nel tabellone Dilettanti l’esperienza dell’Asd Magliano fa la differenza sulla freschezza e la tempra dei giovani dell’Atletico Barzotto: Orsini si conferma sempre il più prolifico tra i suoi, ma l’accoppiata Brasini-Bini porta in dote ai giallorossi i gol necessari per conquistare il successo.

SUPERCOPPA TORNEO WHEELCHAIR PORTO ERCOLE

UGO’S PUB TEAM – ROJI BLANCOS 8 – 4

UGO’S PUB TEAM: Solari, T. Alocci (3), Bagnoli, A. Chiodo (4), G. Lorenzini (1), F. Sabatini, Rusu.

ROJI BLANCOS: A. Costagliola, Mungianu (1), G. Nieto (2), Fois, Turchetti, E. Nieto, T. Chiodo (1).

ARBITRO: Francesco Saverio Mancini.

PORTO ERCOLE Le due vincitrici dei due tabelloni del secondo torneo Wheelchair hanno dato vita alla gara conclusiva, la Supercoppa, dove l’Ugo’s Pub Team, nonostante l’assenza di Costanzo, è riuscito a chiudere il cerchio con la vittoria per 8 a 4. I giovani Roji Blancos si sono dimostrati combattivi e futuribili per i prossimi anni, ma i gol di Alvaro Chiodo e Tommaso Alocci hanno completato un torneo 2019 veramente da sballo per l’Ugo’s Pub Team.

MUNDIALITO PROFESSIONISTI GROSSETO

Si avvicina il termine della fase a gironi del Mundialito Professionisti di Grosseto, con una certezza: il Flamengo Futsal sarà la testa di serie numero 1 in vista dell’eliminazione diretta. Niccolaini e soci, infatti, battono 9 a 4 il Barbagianni Casinò Cafè (che rimane al secondo posto) e si mantengono a punteggio pieno, irraggiungibili con i sei punti di vantaggio accumulati. Gara equilibrata nella prima parte, poi il trio Montagnani-Margiacchi-Barelli cambia marcia, producendo il risultato finale. Gran bagarre per assegnare i posti nella griglia playoff dopo i successi a tavolino di Fc Mambo e Ajeje Brazzers su, rispettivamente, Good Vibes (già eliminata) e Pasta Fresca Gori: l’ultima giornata sarà così tutta da godere. Riposava l’Fc Gin Hendrix.

MUNDIALITO DILETTANTI GROSSETO

Primo turno di eliminazione diretta nei due tabelloni del Mundialito Dilettanti, con i risultati che sono andati più o meno secondo le aspettative. Nel tabellone Dilettanti il Barbagianni Casinò Cafè mostra i muscoli e batte 10 a 5 il Cassai Gomme di Bambagioni: Tino e Righi sono gli uomini in più a disposizione di Chigiotti. Sempre più convincente l’accoppiata Ramazzotti-Trotta nel Tpt Pavimenti che regola 9 a 7 una comunque ottima Istia Longobarda (Melani 2), mentre le Agenzie per Viaggiare si affidano a un monumentale Ciacci per ottenere lo scalpo dell’Emme 29: 8 a 7 il risultato finale, con Martellini che è l’ultimo a mollare per Fazzi e compagni. L’esordio con tripletta di Fumagalli, invece, permette al Vets Futsal di piegare l’Fc Mugen 5 a 2 e guadagnarsi così l’accesso ai quarti di finale. Nel tabellone Amatori, invece, vincono tutte le prime teste di serie, ma soprattutto il Joga Bonito rischia non poco contro un Industry Crew ottimo, ma poco concreto: Soua Seyf e Rossi spingono in avanti il team di Ragnini, Scarpetti e Montani coronano una gran rimonta, ma proprio il capitano viene ipnotizzato dall’ottimo Zemboli sul match point Industry, che esce poi ad oltranza. Tutto facile invece per il Pasta Fresca Gori, con Marri e Fabio Soro devastanti nel 15 a 4 con La Scafarda, mentre l’accoppiata Lanfranchi-Marraccini spinge il Sentimina al 17 a 4 sui Wild Boars. Infine, c’è sempre lo zampino di Federico Birelli nei successi del Bar La Vecchia Pesa, che si impone 6 a 4 sul Ristorante Pizzeria Il Melograno grazie a una tripletta del suo bomber.

TORNEO POLVEROSA TROFEO F.LLI ALBERTAZZI-MEMORIAL ANGELO TURETTA

Seconda settimana di gare per il torneo di Polverosa, con il Real Alicina che viaggia a grandi falcate verso il primo posto nel girone A: Costanzo e Stronchi prima confezionano il successo 11 a 7 nello scontro diretto con l’Alimentari da Ciccio (Mimiri 6), poi dilagano nel 23 a 2 contro l’Atletico ma non troppo. L’Alimentari da Ciccio si rialza e blinda il secondo posto con il 14 a 5 sul Teatricando, frutto dei gol di Fidanzi, Lorenzo Maggiolini, Amenta e Petroselli. Particolarmente sfortunato il Gingillacchero, ko due volte di misura. L’Atletico ma non troppo la spunta 6 a 5 grazie ai gol di Valenti e Caprini, mentre lo Schalke 0 Fiato ringrazia Terzaroli per la vittoria per 7 a 6. I giovani “tedeschi”, però sbattono 7 a 9 contro il Teatricando di Fanciulli, spinto dai gol di Socciarelli, Rusu e Zauli. Nel gruppo B, invece, comanda l’Adamantis United, che prima batte 5 a 2 il Bobbylandia con i gol di Salvini e dei fratelli Venanzi, poi però cede a un Fc Galloroco che torna in lizza per il primo posto con il tris di Lelli a siglare il 5 a 4 finale. Successo incoraggiante per gli Spaccatazzine, con il solito Gianluca Sabatini a guidare le operazioni nel 7 a 4 ai danni dell’Fc Eminflex. Rinviata Bobbylandia-Spaccatazzine.

TORNEO CAMPAGNATICO

Promesse Latine da montagne russe nel torneo di calcio a 5 di Campagnatico: Rubegni e compagni prima si impongono per 7 a 3 sul Montorsaio di Chiaretti, poi però sbattono su un Cassai Gomme rigenerato dai gol di Bambagioni e Tistarelli: 8 a 5 il risultato finale. Il Rollo Rollo ne approfitta e balza così in testa: prima il 2 a 2 contro gli Avengers, poi l’8 a 7 sul Cassai Gomme, con tris di Marzocchi e Kouribek, danno al team di Bernardini la vetta del raggruppamento.

TORNEO OVER 35 CAPALBIO

Nel grande equilibrio che regna nel torneo over 35 di Capalbio spuntano i Desapasecidos, che conquistano la vetta solitaria dopo il 7 a 3 inflitto al Circolo Giardino e propiziato dai gol di Pensalfine e Cesarini. Il Veliero e l’Edil Tarquini, invece, si stoppano a vicenda chiudendo sul 3 a 3: a Wongher rispondono Tarquini e Francavilla. Riposava la Tabaccheria Murri.

TORNEO BIVIO DI RAVI

Prima settimana di gare per un classico del calcio a 5 estivo, ovvero il torneo di Bivio di Ravi: otto le squadre ai nastri partenza, divise in due gironi. Nel gruppo A partenza lanciata per lo Sweet Drink, che prima supera di misura (6-5) il Bivio di Ravi, poi dilaga (21-2) con la Gente Comune: sono sempre Vichi, Stefanini e Marignoni a tirare il gruppo. Larga affermazione (16-1) anche per il Flamengo Futsal contro la Gente Comune, con Vivarelli e Montagnani che dimostrano di trovarsi subito a meraviglia insieme. Nel girone B, pareggio 3 a 3 tra Osteria del Maso e Falegnameria Borrelli, con Pietrych che risponde a Mancini e Martini.

MAREMMA CUP CALCIO A 8 GROSSETO

Un torrenziale 11 a 0 e due pareggi ad occhiali contraddistinguono la settimana della Maremma Cup di calcio a 8, dove il Vets Futsal fa la voce grossa con il largo successo ottenuto sulla Gioielleria History, frutto delle realizzazioni di Iacopo Rossi (capocannoniere al momento) e Matteo Longo. Pareggio a reti bianche nel match di cartello tra Frates Paganico (che mantiene la leadership) e Batignano, così come la Tabaccheria Tania, che rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria, contro i Liverpolli.

TORNEO CALCIO A 7 FOLLONICA

Subito una grande sorpresa nel torneo di calcio a 5 di Follonica, con l’Ajax che elimina ai rigori una delle pretendenti al titolo di Champions come il Paris Saint Germain, costretto così a “scendere” in Europa League. Nella semifinale di andata tra le “grossetane” Borussia Dortmund e Tottenham grande spettacolo ed esito ancora incerto con i padroni di casa che vincono di misura 4 a 3. Mirko Ricci fa le fortune del team di Fallani con uno strepitoso poker, ma De Carolis e Cozzolino tengono apertissimo il discorso