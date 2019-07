“TuttoWeekend”: ecco la guida al fine settimana con tutti gli eventi in Maremma

GROSSETO – Al via la rubrica “Tutto Weekend”, lo spazio che il nostro giornale dedica agli eventi che in estate si moltiplicano in tutto il territorio della provincia di Grosseto. Dai concerti alle presentazioni di libri, dalle fiere al teatro, dal trekking al cinema: ecco tutti gli appuntamenti di questo fine settimana.

E se per cena volete assaggiare i sapori tipici di questa fantastica terra consultate la nostra guida TuttoSagre.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a redazione@ilgiunco.net: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDI 19 luglio

CAMPAGNATICO – Al Teatro Rossi di Campagnatico alle 21 Il Teatro dello Sbaglio presenta Cabaret InCanto con Paolo Mari e Cosimo Postiglione.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Con il tributo al gruppo irlandese degli U2, che la band dei Velvet Dress proporrà dal palco di piazza Orto del Lilli, venerdì 19 luglio alle 21:30 si aprono gli eventi del fine settimana, tutti a ingresso gratuito, organizzati dall’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia LINK

CINIGIANO – “Realtà” è il tema che sarà indagato, approfondito, scandagliato attraverso il linguaggio cinematografico, nella sesta edizione del Siloe Film festival, in programma dal 19 al 21 luglio al monastero dell’Incarnazione a Poggi del Sasso (Cinigiano) dalle 18 LINK

Lungo le vie di Follonica c’è il carnevale estivo. L’appuntamento è fissato per venerdì 19 luglio a partire dalle 21, quando i carri e le mascherate dei rioni follonichesi si presenteranno in strada arricchiti dalle illuminazioni, proponendo anche ai turisti estivi tutta la maestria dei costruttori del Golfo. LINK

Lungo la spiaggia di levante, nel tratto antistante il Congo Bar, c’è Follsonica. Alle 22 sarà la volta di un doppio appuntamento con I Colonnelli, un gruppo di Grosseto nato nel 2012 che affonda le sue radici nel punk e nel trash metal degli anni ’80, e con i Let Them Fall, una band metalcore grossetana che ha realizzato diversi tour anche oltre i confini italiani. LINK

Alla Pinacoteca civica di Follonica è in mostra “L’irrequietezza dell’essere” di Jamesboy, uno degli artisti più produttivi e apprezzati sul territorio toscano, dalle 21 alle 24. LINK

GROSSETO – Venerdì 19 luglio alle 18 la Libreria delle Ragazze presenta Il Meticcio di Federica Fantozzi, che per l’occasione ne parlerà insieme a Donatella Borghesi. LINK

Nuovo “attacco d’arte di strada” organizzato dal gruppo di “Street’s rooms” domenica 19 luglio, a partire dalle 18 al D Park di Grosseto, in via Leoncavallo. L’evento, che si chiamerà “Arte oltre le parole”, è dedicato all’arte di strada con jam session, writing e un laboratorio, “Oltre le parole”, organizzato dalla Lega nazionale del cane. LINK

Il pittore grossetano Nilo Bacherini esporrà in una personale a Palazzo Aldobrandeschi: la sua mostra “Elisa – Dedicata a mia moglie” sarà inaugurata venerdì 19 luglio, alle 18, nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto, in piazza Dante. LINK

Venerdì 19 luglio, alle 21 torna alla Cava di Roselle la Grosseto Blues Night, il concerto di beneficenza per la Fondazione Il Sole che quest’anno è alla terza edizione. LINK

Concerto della pianista cubana Monica Jimenez Calvo e della flautista tedesca Jana Theresa Hildebrandt, che si svolgerà nella chiesa di San Rocco a Marina di Grosseto il giorno 19 luglio alle 21.15. LINK

Venerdì 19 #dance con la serata spettacolo della scuola di ballo Bulli e Pupe. La pista si apre alle 21.45 sulla terrazza del Porto della Maremma, dove si esibiranno gli allievi di tutti i livelli della scuola, Seguirà una mini-lezione di salsa e bachata, aperta a tutti. La notte continua poi con Dj set. LINK

Tornano i venerdì della Pro loco di Roselle con “Sorseggiando tra le righe” che quest’anno si tiene nella magnifica cornice dell’area archeologica di Roselle (Grosseto) dalle 19. Ogni serata si svolge tradizionalmente con la degustazione di due vini guidata da un sommelier, in abbinamento alla lettura di brani o racconti della letteratura italiana e straniera. LINK

Venerdì 19 al Museo archeologico e d’arte della Maremma – apertura serale dalle 21 alle 23 – alle 21.30 è in programma “Oltre il Duomo: approfondimenti e curiosità” con percorso guidato alla scoperta del vano ipogeo e dei suoi tesori a cura del personale del Museo. LINK

MANCIANO – Il 19 luglio sarà un venerdì di festa a Manciano. Alle ore 19 in via Marsala, Elena Guerrini con “Rebirth room 9m”, Elena Bastagi con “Senza titolo (gioco di parole)” e Tanita Spang con “30 minuti”. LINK

MASSA MARITTIMA – Un viaggio nella storia medievale di Massa Marittima, il fascino del tramonto e il piacere di assaggiare cibi di qualità. Sono questi gli elementi della serie di degustazioni e visite guidate dal titolo “Tramonti Medievali”. Venerdì 19 luglio secondo appuntamento dalle 19 alle 21 alla Torre del Candeliere – Cassero Senese in piazza Matteotti, museo che fa parte della rete museale cittadina. LINK

ORBETELLO – Le serate di luglio e agosto sono Orbetello Piano Festival. Una suggestiva esperienza multisensoriale sarà il Silent Wifi Concert® di Andrea Vizzini che si terrà il 19 luglio in piazza del Duomo ad Orbetello, un concerto che si potrà ascoltare soltanto in cuffia nella notte, magari passeggiando, tra suggestioni sonore e visive, grazie anche all’opera del pittore Valerio Cassano e al bosco incantato realizzato da @Botanical Dry Garden by Mates. L’evento è in collaborazione con Pro-Loco Lagunare Orbetello. Ingresso a pagamento. LINK

ROCCASTRADA – Riscoprire una tradizione del mondo contadino, divertendosi. È questo il senso della “Festa nell’aia”, in programma a Roccastrada, località il Bargio, da venerdì 19 a domenica 21 luglio a partire dalle 17. LINK

Roccatederighi (Roccastrada) ospita la rassegna teatrale amatoriale “Teatro sotto la Torre” nella suggestiva piazzetta all’ingresso del centro storico. La serata di venerdì 19 luglio vedrà protagonisti la Compagnia dell’Anello di Ribolla con la commedia dal titolo “Veleno per topi”. Appuntamento alle 21.30. LINK

SCARLINO – Venerdì 19 luglio, l’associazione ProScarlino, con il sostegno dell’amministrazione comunale di Scarlino, presenta Scarvino, una festa nel Borgo medievale di Scarlino all’insegna del buon vino e della gastronomia locale. Si parte delle 18. LINK

SABATO 20 luglio

ARCIDOSSO – Tornano gli attesi appuntamenti con i Racconti in Biblioteca e oltre, organizzati dalla Comunità Dzogchen di Merigar in collaborazione con il Comune di Arcidosso. Fabian Sanders, il 20 luglio alle 18, alla Sala Conferenze del Castello di Arcidosso, passerà in rassegna luoghi nascosti, magici, leggendari e fiabeschi, tramandati dalle varie tradizioni dell’Eurasia. LINK

CAPALBIO – Il 20 luglio alle 21 al Centro Auser “Argento Vivo” di Capalbio (Circonvallazione Berlinguer Capalbio Scalo) si terrà un “incontro con la Memoria” del nostro territorio attraverso le testimonianze dirette di chi visse la Liberazione degli alleati 75 anni fa. LINK

CASTIGLIONE – Dal 16 al 20, il giardino della Biblioteca comunale Italo Calvino nella centralissima piazza Garibaldi, ospiterà, in occasione del cinquantesimo anno dello sbarco dell’uomo sulla luna, cinque serate a tema dal titolo “Le notti della luna”. Il 20 luglio alle 18, alla Casa Rossa sarà inaugurata la mostra tematica su Leonardo Ximenes, consistente in incisioni e libri antichi sulle opere di bonifica. LINK

Sabato 20 luglio, alle 21.30 in piazza Solti a Castiglione, la compagnia teatrale Arts & Crafts proporrà “Qamare e Budar”, uno spettacolo poetico e contemporaneo per tutte le età, dalle forti suggestioni visual, contaminato di linguaggi musicali, di corpi in movimento, poesia classica, ruvidezza e popolarità della commedia dell’arte. LINK

“Icons”, il nuovo spettacolo della band grossetana The Uncertain, andrà in scena il 20 luglio in piazza a Mare a Follonica. LINK

Al Disco Village a Follonica c’è il rapper Lazza. E accanto alla discoteca tradizionale c’è sempre l’isola dei sogni, Baluba: il privè del locale è affidato ai dj Ricky Birickyno e a Paolino dj. Apertura dalle 23.30 (costo biglietto 17 euro). LINK

GAVORRANO – Appuntamento per la seconda data del festival del Teatro delle Rocce che si sposta nella miniera di Ravi Marchi (Gavorrano) sabato 20 luglio, alle 21,30, per il concerto di Theo Teardo e Laura Bisceglia. LINK

GROSSETO – Il grande spettacolo dell’opera lirica dell’estate 2019 è pronto ad andare in scena sul palco della Cava, al Parco di pietra di Roselle (Grosseto). L’appuntamento – co-organizzatato dall’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e da Fondazione Grosseto Cultura – è per sabato 20 luglio alle ore 21.15 con la prima delle due opere verdiane in programma: “Rigoletto”, melodramma in tre atti. LINK

Il 20 e il 21 luglio sul Lungomare Leopoldo II di Marina di Grosseto si terrà la festa Summer Destination. Nella due giorni si sfideranno giocando a beach volley, atleti di tutta la Toscana nelle formule 2×2 maschile e femminile e anche 4×4 misto. Avremo tribuna da 250 posti e 10 campi a disposizione nell’arena del Marina Beach contest tra Bagno Sirena e Bagno Pineta. La serata del 20 luglio prevede musica e animazione. Musica commerciale e reggaeton per tutte le età. LINK

Appuntamento con il “Sogno di una notte di mezza estate”, che debutta all’Anfiteatro Romano di Roselle (Grosseto) sabato 20 luglio alle 21:30. LINK

MANCIANO – Sabato 20 luglio alle 21, la straordinaria conchiglia acustica della piazza del Castello di Montemerano (Manciano) ospiterà un’edizione speciale di una delle più famose opere liriche: La Cenerentola di Gioacchino Rossini. LINK

E’ in programma sabato 20 luglio “La Notte del dono e del baratto”, ideata e diretta da Elena Guerrini, insieme all’associazione culturale Creature Creative, con la collaborazione del Comune Manciano, Consulta per il sociale e per le politiche giovanili, Arci Manciano e gli albergatori e ristoratori del mancianese che donano camere e pasti agli artisti. LINK

MONTE ARGENTARIO – “Mami Wata vuole umanità” è la mostra che dal 12 luglio al 4 agosto si terrà alla Fortezza spagnola di Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario. Incontri e dibattiti su ambiente, diritti, donne e migrazioni dalle 19. LINK

Dopo un anno di stop la Pro Loco di Porto Ercole ripropone il programma estivo: il primo evento, “Prosit”, si terrà in piazza indipendenza il 20 e il 21 luglio. LINK

“Towards a Lighthouse: i guardiani del mare”, mostra collettiva d’arte a cura di Antonio Giordano, Floriana Celani e Maria Pennacchia, che sarà inaugurata a Forte Stella in Porto Ercole sabato 20 luglio dalle 18 alle 21. Aperta fino a mercoledì dalle 17 alle 19. LINK

ORBETELLO – Le serate di luglio e agosto sono Orbetello Piano Festival. La Torre delle Saline ad Albinia il 20 luglio ospiterà il piano recital dell’ucraino Pavel Kachnov dal titolo”Liszt Fireworks!”. LINK

PITIGLIANO – Alle 9,30 parte dall’Ufficio turistico di piazza Garibaldi di Pitigliano un’escursione ad anello nel borgo e nell’antica strada della “Selciata”, che circonda il paese. L’evento prevede, oltre alla visita guidata, la lettura di brani tratti da diversi autori, riguardanti lo spirito etrusco del territorio, unendo trekking, cultura e spettacolo. Quota partecipazione: 10 euro. LINK

Escursione “Passeggiata etrusca al tramonto” inizia alle 17 con ritrovo al Museo Civico Archeologico della Civiltà Etrusca Enrico Pellegrini, in piazza della Fortezza Orsini. Il programma prevede alle 17 la visita guidata al Museo Civico Archeologico della Civiltà Etrusca e ai nuovi materiali etrusco-corinzi della Collezione Vaselli. Alle 18 l’inizio della passeggiata. Il percorso si snoda attraverso la strada panoramica della Selciata per raggiungere il Museo Archeologico all’aperto Alberto Manzi, da cui partirà la visita delle necropoli di San Giovanni Nepomuceno e la Via Cava del Gradone. Al termine è previsto un aperitivo alla casa arcaica. Costo 5 euro. LINK

ROCCASTRADA – Roccatederighi la rassegna teatrale amatoriale “Teatro sotto la Torre” nella suggestiva piazzetta all’ingresso del centro storico. Nella serata di sabato 20 luglio sarà in scena la Compagnia La Scioccolona di Sassoforte con la commedia “Il furto della fontana del porcellino”. Appuntamento alle 21.30. LINK

Sabato 20 luglio, alle 21.30, nella piazza del Castello a Torniella (Roccastrada), per la rassegna “Torniella in musica” sul palco c’è Remo Vinciguerra e la sua Big Bang Easy Jazz Orchestra. LINK

SANTA FIORA – Dopo l’inaugurazione sold-out il 17 luglio al Teatro Camilleri con l’Orchestra Rinaldo Franci – Città di Siena, una delle istituzioni musicali più prestigiose e radicate della Toscana che ha aperto il concerto con l’Aria sulla Quarta Corda di Bach, come doveroso e commovente omaggio allo scrittore scomparso, il Festival Internazionale di Santa Fiora in Musica prosegue il 20 luglio (21.15) con il giovanissimo virtuoso svizzero del trombone Lionel Fumeaux in solo al Teatro Camilleri. LINK

DOMENICA 21 luglio

CAMPAGNATICO – Domenica 21 luglio alle 21 al Teatro Rossi di Campagnatico saliranno sul palco “Le Voci di Napoli”. Evento gratuito.

CIVITELLA PAGANICO – Con l’arrivo della stagione estiva torna puntuale la rassegna “Concerti al Tramonto nei Casali di Maremma”, organizzata dall’associazione Amici del Quartetto con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia e Comune di Grosseto ed inserita nel ricco cartellone di “Music & Wine” 2019. Domenica 21 luglio, all’azienda “Poggio L’Apparita” (335.5231486), a pochi passi da Paganico, concerto di Maurizio Mastrini e il suo “magico” pianoforte, sorseggiando i vini prodotti dall’azienda e le specialità gastronomiche di Antichi Gusti di Maremma e dei Frutti del Grano. LINK

FOLLONICA – Domenica 21 luglio, il programma follonichese prevede alle 10 una visita guidata al Museo Magma, per la visita al del complesso di archeologia industriale che ospita testimonianze metallurgiche dei periodi etruschi, romani, medicei cinquecenteschi, lorenesi ottocenteschi fino ai giorni nostri. LINK

La Piccola Compagnia Instabile approda al Chiostro della Fonderia Leopolda domenica 21 luglio, alle 21.30 con “Le Troiane”. Si tratta di una rilettura moderna dello scritto di Euripide, nella versione curata dal regista Luca Salemmi e frutto di un anno di lavoro e di studio basato sulla versione autentica testo. LINK

GAVORRANO – È fissato per il 21 luglio il primo appuntamento di Grey Cat Festival 2019: una nuova edizione che sarà ancora una appassionante maratona musicale di oltre 20 giorni spaziando nella Maremma Toscana tra grandi e piccoli centri, teatri, piazze, castelli, ex spazi industriali, in una full immersion tra musica, natura e territorio. Ed uno speciale progetto dedicato a Michel Petrucciani a vent’anni dalla sua scomparsa. Ad ospitare la serata di apertura, anche quest’anno, la suggestiva Rocca di Frassinello. LINK

GROSSETO – Il 20 e il 21 luglio sul Lungomare Leopoldo II di Marina di Grosseto si terrà la festa Summer Destination. Nella due giorni si sfideranno giocando a beach volley, atleti di tutta la Toscana nelle formule 2×2 maschile e femminile e anche 4×4 misto. Avremo tribuna da 250 posti e 10 campi a disposizione nell’arena del Marina Beach contest tra Bagno Sirena e Bagno Pineta. Il 21 luglio, sul palco vicino al Cavallino, sul lungomare: Live Music Show -“Sheer Sound 2019: Brazil” Dj: A.T. Piuma Only Vinyl Live Percussion: Mirko.zen. LINK

ORBETELLO – Domenica 21 luglio alle 21.30, per Orbetello Piano Festival, Giuliano Adorno, direttore artistico della rassegna, suonerà nella cornice particolare del Teatro vegetale del Botanical Dry Garden (Strada provinciale 160 Amiatina,42 Loc. Doganella). LINK

ROCCALBEGNA – Tutte le domeniche, dalle 10, il Wwf organizza passeggiata nella splendida Oasi Bosco Rocconi, situata nei comuni di Roccalbegna e Semproniano, in una delle zone più incontaminate e suggestive della Maremma, l’Alta Valle dell’Albegna. LINK

ROCCASTRADA -‘Invecchiamento dignitoso: un obbligo umano, ma anche un’opportunità”. È questo il titolo dell’incontro che si svolgerà domenica 21 luglio nella frazione di Sassofortino a Roccastrada, in occasione della diciassettesima giornata comunale dell’anziano. LINK