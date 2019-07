Trekking, mountain bike e torrentismo: una giornata di natura con Vivi Monte Amiata

CASTEL DEL PIANO – Tutto pronto per questa seconda edizione di Vivi Monte Amiata, l’evento Terramare patrocinato da Uisp e in collaborazione con l’associazione MaremmaMe. Vivi Monte Amiata, nasce dalla voglia di promuovere la montagna attraverso lo sport mettendo insieme discipline sportive ed escursionistiche sostenibili con l’ambiente.

Come lo scorso anno, anche per questa edizione abbiamo scelto un luogo molto caratteristico, una perla nascosta nel nostro territorio, ai piedi del Monte Amiata.

La valle del Torrente ente, nel comune di Castel del Piano, sotto il borgo di Montegiovi, ideale per lo sviluppo di attività escursionistiche e sportive come il torrentismo, il trekking e la mountain bike. Vivi Monte Amiata è un’occasione importante per valorizzare un luogo unico come il canyon tra fiume Ente e Vivo nel quale già da qualche anno la nostra associazione sta progettando la realizzazione di un mini Canyon Park completamente compatibile con l’ambiente.

Domenica 21 luglio ore 9 ritrovo e iscrizioni presso l’agriturismo La Poderina Toscana – Montegiovi (Comune di Castel del Piano). Quota di partecipazione 15 euro – compreso piccolo buffet organizzato dall’Agriturismo La Poderina Toscana