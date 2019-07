L’istrice che ama Follonica e scorrazza per la città. «Lo abbiamo scortato sino ad un posto sicuro»

FOLLONICA – Ha passeggiato per la città, incurante delle luci delle auto che lo hanno scortato a passo d’uomo sino ad una zona sicura. Sono molti i video girati e postati su Facebook in cui il protagonista è un istrice “beccato” a passeggiare tranquillamente per la città di Follonica. Alle ore 22.30 di due sere fa era all’altezza del Lidl.

«L’abbiamo seguita con le quattro frecce in due macchine e scortata fino alla vegetazione» racconta Alberto, autore di uno dei video. «A mezzanotte e 30 l’ho incontrata mentre tornavo a casa» racconta un’altra utente Facebook che anche lei ha postato un video dell’animale “in fuga”.