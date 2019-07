GROSSETO – A seguito dei lavori di bitumatura del manto stradale di via Sonnino partiti lunedì 15 luglio, l’amministrazione comunale informa che la circolazione stradale subirà alcune modifiche nei giorni di lunedì 22 e mercoledì 24 luglio. Lunedì 22 luglio, dalle ore 7 fino alle 19, vige il divieto di transito nel sottopasso ferroviario di piazza Stadio e sarà istituita, per i veicoli in transito sulla via Caravaggio provenienti da via Aldi, la direzione obbligatoria verso via Vetulonia. Inoltre, per i mezzi in transito sulla via Caravaggio provenienti da via Tarquinia / Vetulonia, è prevista la direzione obbligatoria a dritto e/o a destra con direzione verso via Aldi e/o Fattori. È poi istituita, per i veicoli in transito sulla via Fattori con direzione verso via Caravaggio, la svolta obbligatoria a destra su quest’ultima in direzione di via Aldi. Queste modifiche saranno dovutamente indicate grazie al posizionamento di barriere segnaletiche in plastica a prolungamento dello spartitraffico centrale di via Caravaggio.

Mercoledì 24 luglio, dalle ore 7 fino alle 19, vige il divieto di transito, a corsie alterne, nel sottopasso ferroviario di via Telamonio (ponte dei Macelli). Durante l’esecuzione dei lavori nell’arcata nord (lato stazione ferroviaria) è istituita per gli autocarri superiori ai 35 quintali in transito sulla via Sonnino provenienti da via Mameli la direzione obbligatoria a sinistra su via Matteotti. È poi prevista per tutti i veicoli in transito sulla via Sonnino provenienti da via Mameli, la direzione obbligatoria a sinistra su via Neri; mentre per tutti i veicoli in transito con direzione sottopasso, la direzione obbligatoria è a sinistra sull’arcata sud. Tali modifiche saranno permesse grazie alla rimozione del primo tratto del cordolo posto all’uscita delle due arcate in modo da permettere lo scambio di corsia.

Sempre mercoledì 24, durante l’esecuzione dei lavori nell’arcata sud (lato piazza Stadio) è istituita, per tutti i veicoli in transito sulla via Sonnino provenienti da via Mameli, la direzione obbligatoria a destra immettendosi sull’arcata nord; mentre per tutti i veicoli in transito sulla via Sonnino provenienti da sud con direzione sottopasso, la direzione obbligatoria è a sinistra immettendosi sull’arcata nord. Tali modifiche saranno effettuate tramite la rimozione dei “panettoni” in cemento posti al centro della via Sonnino prima del sottopasso, provenendo da sud, in modo da permettere lo scambio di corsia.

Durante l’esecuzione dei lavori sarà sempre garantito l’accesso in sicurezza alle proprietà private, commerciali e artigianali eventualmente presenti, così come saranno adottati tutti gli opportuni accorgimenti necessari per garantire il passaggio dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.

L’amministrazione comunale si scusa con la cittadinanza per gli eventuali disagi.