La Maremma nel film di James Cameron. A Santo Domingo le attrezzature che vengono da Massa Marittima

MASSA MARITTIMA – L’azienda di Massa Marittima Dive System è volata a Santo Domingo. Le attrezzature tecniche fornite dall’azienda verranno infatti utilizzate da Pipin Ferrares nel tentativo di Record di immersione in apnea di domani, sabato 20 luglio, proprio a Santo Domingo.

L’evento sarà anche ripreso nel film in lavorazione “The Dive” Prodotto da James Cameron (Titanic, Avatar). Anche se non ancora confermato l’evento sarà anche ripreso in un documentario Netfilx con una puntata dedicata.

«Al momento a Santo Domingo oltre al nostro staff ed allo staff di Pipin Ferreras – racconta l’azienda – è presente anche il premio Oscar per gli effetti speciali John Bruno (Terminator 2, Batman returns, Ghostbusters)».