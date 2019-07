Il Comune cerca personale: al via il bando. Ecco come fare domanda

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha pubblicato l’avviso del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di 3 posti di istruttore di vigilanza – Categora C, posizione economica C1, di cui n. 1 a tempo pieno e n. 2 part time al 50%.

Tra i requisiti richiesti il diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale e la patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria B senza limiti, patente di abilitazione alla guida di motocicli categoria A2 o superiori. Se la data di conseguimento della patente B è anteriore al 26.04.1988 include la patente A. Le predette categorie non devono essere limitate alla guida dei veicoli con cambio automatico.

Inoltre, i candidati devono godere dei diritti civili e politici, non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Il bando correlato dal fac-simile della domanda di partecipazione e si trova nella home page del sito istituzionale oppure nel portale trasparenza dell’Ente.

La domanda sottoscritta, corredata dalla fotocopia di un documento di identità, dalla patente e dalla ricevuta di versamento della tassa di concorso, dovrà pervenire al Comune di Castiglione della Pescaia entro il 17 agosto. Solo in caso di spedizione tramite servizio postale (solo per la raccomandata A.R.) oltre a far fede il timbro postale, la medesima dovrà pervenire all’ente entro 7 giorni successivi alla scadenza del bando stesso.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale ai numeri 0564927162 – 4 o tramite posta elettronica: b.lorenzini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it, f.iannone@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.