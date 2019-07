Follonica Gavorrano, ci siamo: parte il ritiro. Bonuccelli: «La rosa è competitiva»

FOLLONICA – Vacanze finite per il Follonica Gavorrano, la squadra di serie D nata a fine giugno dalla fusione tra Us Gavorrano 1930 e Real Follonica. Sabato 20 luglio i biancorossoblù si ritrovano al “Nicoletti” di Follonica e domenica mattina inizieranno a lavorare agli ordini del mister Vitaliano Bonuccelli, tornato sulla panchina maremmana dopo l’esonero, nell’autunno 2017, nella serie C a causa di una partenza sfortunata.

«Torno a Gavorrano – dice mister Bonuccelli – con animo sereno, contento di essere stato richiamato alla guida della formazione che ho portato per la prima volta in serie C unica. Tolti i primi mesi della stagione 2017-2018 qua ho fatto un percorso importante, con appena sei sconfitte». «Mi ritrovo tra le mani – prosegue l’allenatore del Follonica Gavorrano – una rosa competitiva, costruita per lottare per il ritorno tra i professionisti. Gli addetti ai lavori, se sarà confermato il girone tosco-umbro, ci indicano tra le favorite insieme al Prato. A me sta bene questo ruolo, non mi nascondo, perché abbiamo gli elementi per essere protagonisti».

Il gruppo dei nuovi arrivati arriverà a Follonica nella tarda mattinata, i confermati sono attesi nel pomeriggio. «Come over siamo a posto – aggiunge il “Condor” parlando del mercato – dobbiamo mettere in rosa un paio di giovani del 2000: un difensore centrale e un esterno destro. Ho a disposizione dieci “vecchi”, sette dei quali andranno in campo, ma siamo un po’ conti per adesso nei giovani. Ne ho cinque del 2002: Cordovani, Di Blasio e i tre gemelli Carcani, ma qualcun altro dobbiamo prenderlo».

Bonuccelli si dice soddisfatto della campagna acquisti: «I giocatori ingaggiati dal direttore Filippo Vetrini sono delle prime scelte. Io ho dato dei riferimenti delle caratteristiche degli atleti da ingaggiare e devo dice che è stato preso il meglio di quello che offre il mercato. Si è iniziato a costruire la rosa dall’anno scorso, con la conferma di una serie di elementi che si sono resi protagonisti di un girone di ritorno straordinario.

Il programma preparato da Vitaliano Bonuccelli, che avrà al suo fianco il vice Massimo Belluomini, il preparatore dei portieri Federico Calllai e il preparatore atletico Simone Lucchesi, prevede una doppia seduta giornaliera al Nicoletti di Follonica, e una serie di partite amichevoli probanti con formazioni di serie D (Aglianese, San Donato Tavarnelle, Ghivizzano, Tuttocuoio) e con la Pianese. Il debutto ufficiale è previsto per domenica prossima alle 17,30 sul campo di Abbadia San Salvatore contro i senesi di Piancastagnaio, promossi per la prima volta in serie C. Alle 17 di sabato l’incontro con la stampa.