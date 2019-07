“Folle” attesa per l’arrivo della Luna Bianca a 50 anni dall’allunaggio

FONTERMOSA – E’ tra gli eventi più attesi dell’estate maremmana. Allestimento da favola, spettacolo in esclusiva nazionale, location da sogno: ecco Touch the Moon in Fontermosa, la serata di presentazione della nuova gestione di Hotel Fontermosa che registra il sold out per sabato 20 luglio. La famiglia Coppola ha prediposto un’accoglienza da mille e una notte con atmosfere ricercate, la cura di ogni dettaglio e un gran buffet che parla dei sapori campani che incontrano quelli maremmani. “Siamo emozionatissimi – dicono i Coppola – sono mesi che ci prepariamo per questo evento che per noi rappresenta il modo con il quale vogliamo ringraziare la Maremma per averci accolto. Vogliamo stupire, vogliamo portare tutta la nostra passione e la nostra carica di entusiasmo”. E cresce l’attesa per Lunaria, lo spettacolo ideato appositamente dalla straordinaria Compagnia dei Folli, una delle compagnie di artisti più amata in Italia e non solo: decine di eventi irripetibili nel Bel Paese con un unico obiettivo, quello di sorprendere e far sognare.

Carlo Lanciotti, leader dei Folli, ha parlato di una ricostruzione, per Fontermosa, dell’allunaggio a 50 anni dallo storico primo passo dell’uomo sulla Luna che ha cambiato la prospettiva dell’uomo moderno. In antemprima arrivano alcuni dettagli: saranno rappresentate creature fantastiche che “voleranno” sulla piscina di Fontermosa con un’illuminazione unica e si incontreranno con l’uomo, in un’atmosfera onirica e romantica avvolti dal fascino della Luna Bianca. “Abbiamo scelto il 20 luglio per presentare Fontermosa non a caso. 50 anni fa l’uomo atterrava sulla crosta lunare. Oggi la Luna per noi è la Maremma, questa terra fantastica della quale ci siamo perdutamente innamorati e che scegliamo come nuovo mondo per la nostra famiglia. Non termineranno qui gli eventi da favola: siamo già al lavoro per portare a Fontermosa l’evento più lungo che sia mai stato realizzato ma ci fermiamo qui. Adesso ci godiamo la Luna Bianca, spalanchiamo le braccia ai nostri ospiti e non vediamo l’ora di toccare la Luna!”.

L’organizzazione e la conduzione della serata sono affidate a Marco Gasparri e Rita Martini di Studio Kalimero. Collaborano due grandi aziende vinicole del territorio: Monteverro e Val delle Rose famiglia Cecchi. Gli ospiti della serata saranno protagonisti anche di un contest fotografico: selfie con la Luna Bianca e la caption “Tutti Folli a Fontermosa” con bellissimi omaggi per la piscina e per il Ristorante Fonte degli Aromi. Ingresso riservato agli invitati a partire dalle 20.00.