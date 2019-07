ORBETELLO – L’Aurelia è rimasta chiusa per ore per consentire prima la messa in sicurezza del camion e poi la sua rimozione, assieme al carico disperso sulla carreggiata. L’incidente sulla quattro corsie, allo svincolo di Orbetello, è avvenuto alle 3.52 di questa mattina.

Un autoarticolato è uscito di strada urtando la barriera spartitraffico e perdendo il carico sulla carreggiata. Una squadra di Vigili del fuoco di Orbetello ha lavorato tutta la notte, con l’autogrù, per rimuovere il mezzo e il materiale finito sulla sede stradale. la strada è stata riaperta alle 9 di questa mattina. L’autista, un uomo di 37 anni originario di Pisa, è stato trasferito all’ospedale di Orbetello. Sul posto i Carabinieri.