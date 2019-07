Artista grossetano vince il contest musicale: si esibirà ad Umbria jazz

GROSSETO – Sono partiti in 344, con 108 band provenienti da tutta Italia. Dieci gruppi si sono aggiudicati l’opportunità di esibirsi a Umbria Jazz, ma il vincitore è solo uno: il Michelangelo Scandroglio Group è stato ritenuto dalla Giuria Artistica presieduta da Paolo Fresu, il gruppo più talentuoso di questa ottava edizione di Conad Jazz Contest, aggiudicandosi il 1° posto assoluto.

La band, capitanata dal contrabbassista maremmano Michelangelo Scandroglio, accompagnato da Luca Caruso, alla batteria, Nico Tangherlini, al piano, Nicola Caminiti, al sax, e Paolo Petrecca, alla tromba, alcuni dei migliori giovani talenti musicali della penisola, è stata scelta dalla Giuria Artistica “per le ottime capacità strumentali sia tecniche che di personalità artistica dei singoli elementi. Capacità ampiamente confermate nella esibizione dal vivo, che ha evidenziato la coesione, l’originalità e l’attualità della proposta”.

Non sono mancati gli apprezzamenti nei confronti di tutti i finalisti dell’edizione, la Giuria Artistica, infatti, ha sottolineato “l’alto profilo qualitativo e la ricchezza progettuale delle 10 realtà selezionate per la finale”.

Con la vittoria, il Michelangelo Scandroglio Group si aggiudica un premio in denaro del valore di 5.000 euro, oltre alla possibilità di suonare in occasione de “Il Jazz italiano per L’Aquila”, uno dei più grandi eventi jazzistici del nostro Paese. Inoltre, nei mesi successivi al Festival – grazie alla collaborazione con la Federazione Nazionale Il Jazz Italiano – la band sarà portata in tour nei migliori jazz club d’Italia, chiudendo poi l’anno con l’esibizione a Umbria Jazz Winter #27.

Adesso, però, i nostri vincitori sono attesi nella Capitale Europea della Cultura 2019, Matera, dove venerdì 19 luglio, dalle ore 21,30, si esibiranno davanti al pubblico de Il Grande Viaggio Insieme Conad nello splendido Parco del Castello Tramontano.

Oltre ai premi che si aggiudica in qualità di vincitore assoluto di questa edizione, al Michelangelo Scandroglio Group è stata offerta, inoltre, la possibilità di esibirsi a settembre nell’ambito del Paese Jazz Fest, in programma a Paese (TV). Un invito rivolto al gruppo dal direttore artistico della manifestazione dopo l’ascolto dal vivo della band durante l’esibizione ai Giardini Carducci.