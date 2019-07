Weekend ricco di eventi a Roccastrada: musica, teatro, tradizioni e tanto buon cibo

ROCCASTRADA – Weekend ricco di eventi gastronomici e non solo da venerdì 19 a domenica 21 luglio, nel territorio roccastradino, con la Sagra degli Strozzapreti a Sticciano, la Festa nell’Aia a Roccastrada e con il Teatro sotto la Torre a Roccatederighi.

Secondo week end per la Sagra degli Strozzapreti e dei prodotti tipici maremmani a Sticciano Scalo – Roccastrada (GR). L’evento, giunto alla 25esima edizione, è organizzato dalla Pro loco di Sticciano e si tiene presso la struttura polivalente, dove è possibile gustare prodotti tipicamente maremmani ed in particolare gli strozzapreti, a cui la sagra è dedicata. Il ristorante per degustare le specialità culinarie apre ogni sera dalle 19:30. Alle 21 iniziano invece gli spettacoli musicali, organizzati dalla sezione Avis Sticciano “Cherubini”. Venerdì 19 luglio: ballo con l’Orchestra Extra music Sabato 20 luglio: Orchestra Giorgio Franceschi. Domenica 21 luglio: Orchestra Elena e le emozioni.

A Roccastrada sarà di scena nella tre giorni dal 19 al 21 luglio, la “Festa nell’Aia” per riscoprire una tradizione del mondo contadino, divertendosi. Per tre giorni grandi e piccini potranno rivivere l’esperienza della trebbiatura del grano che, in passato, era uno dei momenti centrali nel ciclo dell’anno lavorativo. L’evento è patrocinato dal Comune di Roccastrada.

Si comincia venerdì 19 alle 17 con l’esposizione di rapaci e dimostrazione di volo con il falconiere Guglielmo Ventimiglia, per poi continuare sabato 20 alle 18 con la partenza dall’aia per una passeggiata a cavallo aperta a tutti cavalieri con un passaggio nel centro storico di Roccastrada, mentre alle 21 rassegna di cavalli e cavalieri in bardatura tradizionale maremmana. Domenica 21 luglio, sempre a partire dalle 17, è in programma anche un raduno di auto e moto d’epoca e una piccola escursione nella zona.

Secondo fine settimana anche per la kermesse teatrale amatoriale “Teatro sotto alla Torre” a Roccatederighi: Il prossimo fine settimana vedrà protagonisti, venerdì 19 luglio, la Compagnia dell’Anello di Ribolla con la commedia dal titolo “Veleno per topi”. Mentre sabato 20 luglio sarà in scena la Compagnia La Scioccolona di Sassoforte con la commedia “Il furto della fontana del porcellino”. La rassegna si concluderà con la serata finale prevista per domenica 21 luglio con uno spettacolo di canti e musiche popolari di Maremma con i “Raccantastorie” e le premiazioni della rassegna teatrale.

L’inizio degli spettacoli è fissato per le ore 21,30. Per informazioni sull’evento è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche di Roccatederighi allo 0564/567244 o consultare la pagina FB Pro Loco Roccatederighi o il sito www.roccatederighi.it