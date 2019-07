Stranieri irregolari beccati dai carabinieri. Saranno espulsi

GROSSETO – I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due cittadini marocchini, gravati da precedenti di polizia in materia di stupefacenti, responsabili di violazione delle norme sull’immigrazione.

I militari, transitando in via Vivaldi, hanno individuato i due uomini che si aggiravano in zona con fare sospetto, controllandoli e successivamente procedendo a fotosegnalamento.

All’esito degli accertamenti è emerso che i due stranierei non avevano rispettato l’ordine di espulsione e uno dei due aveva anche fornito false generalità dichiarandosi minorenne. Entrambi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Grosseto e sottoposti ad una nuova procedura per l’espulsione.