Piano antenne, il Comitato No Tralicci detta le condizioni: «Pronti a dare il nostro contributo»

GAVORRANO – Assemblea per il Comitato No Tralicci di Gavorrano che due giorni fa si è riunito dopo la presentazione della bozza del nuovo Piano delle antenne , curato dalla Polab srl su incarico dell’amministrazione comunale.

«Pur apprezzando – – spiegano i due presidenti del Comitato Gina Redi e Asco Da Giau – , non abbiamo riscontrato significativi cambiamenti rispetto al vecchio piano, fatta salva la volontà di escludere il mega traliccio della Finoria, anche se, a questo proposito, i lavori di posa cavi interrati per l’alimentazione elettrica dello stesso, iniziati lunedì scorso, ci lasciano non poco perplessi.

«Il comitato, per chiarezza, ribadisce i criteri che devono guidare le scelte per l’ubicazione dei tralicci che sono: salvaguardia della salute pubblica, impatto ambientale, percorso condiviso con la popolazione. Ciò premesso, siamo disponibili a collaborare in maniera costruttiva all’ elaborazione definitiva del piano antenne che tenga finalmente conto dei criteri indicati. Con questo spirito, organizzeremo, al più presto, delle assemblee pubbliche in tutto il territorio, per informare e coinvolgere la popolazione».